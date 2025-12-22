De ce și-a dat demisia Daniel David

Demisia lui Daniel David, înaintată premierului Ilie Bolojan, vine la exact un an de la preluarea funcției în cadrul Guvernului Ciolacu 2. Potrivit zvonurilor, unul dintre motivele principale ale demisiei ministrului David este legat de planurile premierului Bolojan de a implementa noi reduceri bugetare, de această dată vizând sectorul universitar. Printre măsurile vehiculate se numără reducerea locurilor bugetate pentru studenți, ceea ce ar afecta implicit finanțarea universităților din România.

Sursele indică faptul că universitățile de medicină s-ar putea număra printre cele mai afectate de aceste tăieri. Premierul Ilie Bolojan a declarat în mai multe ocazii că România nu își permite să finanțeze educația studenților la medicină care, ulterior, aleg să practice meseria în alte țări. Totuși, legislația europeană garantează dreptul absolvenților de a lucra în orice stat membru al Uniunii Europene, ceea ce limitează opțiunile guvernului în acest sens.

Aceste schimbări propuse și plecarea ministrului David ar putea avea un impact semnificativ asupra sistemului educațional românesc.

Marilen-Gabriel Pirtea este rectorul Universității de Vest din Timișoara. Foto: Facebook

Cine este Marilen-Gabriel Pirtea, cel care l-ar putea înlocui pe Daniel David la Ministerul Educației. A fost acuzat de plagiat

Marilen-Gabriel Pirtea este un economist român, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara. Născut pe 28 noiembrie 1973 în Ștei, el a absolvit Facultatea de Științe Economice din Timișoara, obținând licența în Finanțe-Bănci în 1997, masterul în Fiscalitate în 1998 și doctoratul în Economie în 2002. A fost ales deputat în 2016, 2020 și 2024, ocupând funcții precum vicepreședinte al Camerei Deputaților și secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.​

Pirtea a urcat treptele ierarhiei universitare la Universității de Vest din Timișoara, de la preparator la profesor universitar și rector din 2012. Este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor și președinte al Consorțiului „Universitaria”. De asemenea, este consilier onorific al premierului Ilie Bolojan în educație și cercetare.​

Ca deputat PNL de Timiș, Pirtea activează în comisii legate de finanțe și diaspora. Pirtea este membru în asociații economice și editor al unor reviste academice precum Timișoara Journal of Economics and Business. Acesta a primit și titlul de cetățean de onoare al orașului Ștei în 2014.

Marilen Pirtea a fost acuzat de plagiat într-un articol scris de jurnalista Emilia Șercan, în PressOne, în 2016.

O altă variantă posibilă pentru funcția lăsată liberă de Daniel David este Luciana Antoci, care acum este consiliera premierului Ilie Bolojan la guvern pe probleme de educație.

