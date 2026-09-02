Decizia vine în contextul în care Comisia pentru Învățământ votase deja în unanimitate eliminarea acestei proceduri din Legea învățământului preuniversitar, însă proiectul, fiind unul de lege organică, necesită parcurgerea tuturor etapelor procedurale în plenul reunit, informează EduPedu.

Miza acestei dezbateri este uriașă pentru viitorul absolvenților de gimnaziu. Prevederea introdusă prin Legea nr. 198/2023, intrată oficial în vigoare la 1 septembrie, dă dreptul liceelor să organizeze un concurs propriu de selecție în clasa a IX-a, după susținerea Evaluării Naționale. Conform textului legal în vigoare, unitățile de învățământ pot scoate la concurs până la 50% din numărul de locuri alocate, restul urmând să fie ocupat prin repartizare computerizată.

În lipsa unei decizii definitive adoptate de Parlament, Ministerul Educației este obligat să aplice cadrul legal actual. Din acest motiv, ministrul Mihai Dimian a aprobat marți, prin ordin de ministru, introducerea examenului de admitere începând cu anul 2027. Ministrul a precizat că va continua pregătirile organizatorice până când aleșii vor stabili o formă finală a legii.

În cadrul ședinței Comisiei pentru Învățământ din Senat de miercuri, 2 septembrie, toți membrii au votat pentru abrogarea examenului separat. La discuțiile din comisie au participat experți în educație, reprezentanți ai elevilor și ai părinților, dar și foștii miniștri Mircea Miclea și Daniel Funeriu. În pledoaria sa, Mircea Miclea s-a pronunțat ferm împotriva acestei formule de selecție, subliniind că autonomia instituțională trebuie susținută pe baza performanței actuale a școlilor, nu doar prin invocarea tradiției pentru obținerea unui privilegiu.

Dacă pe 8 septembrie parlamentarii vor confirma prin vot raportul Comisiei de Învățământ, prevederea privind dubla admitere va fi eliminată definitiv, iar repartizarea la liceu se va desfășura exclusiv pe baza mediei de la Evaluarea Națională și a opțiunilor exprimate de elevi.

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