Oana Fotache Dubălaru: „O programă flexibilă, stucturată pe nevoile elevilor”

Pe lângă Oana Fotache Dubălaru, la evenimentul organizat astăzi de Ministerul Educației au mai participat Daniel Georgescu din partea Ministerului Educației, Ioana Tămăian de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Bogdan Rațiu, reprezentant al Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” și Gabriel Vrînceanu, șef al Serviciului Dezvoltare Curriculum în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare. Toți aceștia au contribuit la discuția despre direcțiile curriculare propuse.

Oana Fotache Dubălaru a declarat că programa a fost concepută în așa fel încât să le ofere elevilor o fereastră către lume, către cunoaștere. „Am privit literatura ca pe un mod de cunoaștere a lumii, ca pe o fereastră către lume, un sistem cu mai multe componente”.

Ea a explicat că noul curriculum are scopul de a evidenția temele, formele literare și conceptele literare, raportându-se inclusiv la contexte internaționale. „Mi se pare important în revizuirea programei felul în care prezentăm literatura ca pe un sistem în permanentă schimbare. Nu doar vârfurile dau profilul unei literaturi, ci toată mișcarea temelor, formelor, contextelor”.

Coordonatoarea grupului de lucru a subliniat flexibilitatea noii programe, care oferă profesorilor libertatea de a structura modulele în funcție de nevoile elevilor. „Profesorii de limbă și literatură română au un număr de ore pentru activități necesare – remedial, activități de consolidare, pentru performanță”.

Bogdan Rațiu: „Literatura va dezvolta competențele cerute la testarea PISA”

Bogdan Rațiu, reprezentantul Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” a punctat că partea dedicată literaturii se concentrează pe dezvoltarea a două competențe esențiale, luând în calcul evaluările de tip PISA. „La începutul clasei a IX-a am construit un modul dedicat literaturii – accentul e pus pe ideea că textul literar e un discurs complex despre lume și despre condiția umană”. De asemenea, profesorii vor avea posibilitatea de a selecta textele utilizate, iar fiecare perioadă literară va fi analizată dintr-o perspectivă socio-istorică.

Prezentarea programei la Limba și literatura română a avut loc la Ministerul Educației. Captură video.

Ioana Tămăian, de la sintaxa frazei la sintaxa textului

Ioana Tămăian a detaliat schimbările propuse pe partea de limbă română, care pun accent pe competențele lingvistice și pe legătura cu ciclul gimnazial. „În clasa a IX-a, de la sintaxa frazei învățată în gimnaziu se trece la sintaxa textului. Accent pe conștientizarea lingvistică – preocupare și pentru inteligență artificială”.

Educația media și digitală reprezintă o altă noutate a programei. „Competența se numește: Utilizarea responsabilă și reflexivă a instrumentelor digitale, inclusiv de IA generativă”. Tămăian a evidențiat și importanța alfabetizării lexicografice, elevii fiind încurajați să folosească instrumente precum DEX și DOOM.

Un aspect central al noii programe este flexibilitatea, care permite adaptarea conținuturilor în funcție de nevoile elevilor. Profesorii au 25% din timpul alocat orelor pentru intervenții remediale. „Credem că în momentul în care vorbitorul e mai reflexiv decât era în gimnaziu, riscul de analfabetism funcțional e mai redus”, a explicat Tămăian.

Programa elaborată inițial, criticată dur de foarte multe voci din sistem

Noua programă pentru Limba și literatura română propune o abordare complexă, integrând literatura și limba română într-un sistem armonizat. Potrivit Ministerului Educației, scopul principal este dezvoltarea competențelor esențiale, adaptate cerințelor contemporane. Prezentarea live a fost un prilej de a clarifica direcțiile propuse, dar și de a răspunde criticilor anterioare.

Comisia de lucru condusă de Oana Fotache Dubălaru, cea care a elaborat programa la limba română pentru clasa a IX-a, a fost acuzată de lipsă de transparență și de promovarea unui curriculum caracterizat de un naționalism excesiv. Potrivit criticilor, programa aduce în prim-plan cronici din literatura veche, similare celor studiate acum două decenii, pentru elevii clasei a IX-a.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE