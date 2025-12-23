Una dintre personalitățile care prepară cozonac acasă, dar și vinde acest desert este Lena, soția fostului fotbalist Gabi Enache. Frumoasa vedetă a dezvăluit însă că în 2025, prețurile au crescut, astfel că produsul ei este mai scump.

„În perioada asta am muncit pe rupte, nu am dormit decât trei ore pe noapte. Anul acesta s-a mai scumpit cozonacul, dar nu cu foarte mult. Am fost obligați să scumpim, că au crescut prețurile la toate. Este 180 de lei un cozonac la mine, nu e un secret. Eu aleg calitatea, nu cantitatea. Am avut comenzi de cozonaci și de la Milano, de la niște români stabiliți acolo”, a spus Lena Enache pentru Click.

Soția fostului fotbalist Gabi Enache a dezvăluit și care este vedeta sezonului de iarnă, dar și ce sortimente noi a început să vândă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Vedeta comenzilor rămâne cozonacul cu vin ars. Dar anul acesta am mai băgat și sortimente noi pentru Crăciun: panettone cu glazură de migdale și salam de biscuiți cu ciocolată albă. Cozonacul Dubai nu l-am pus pe piață, nici nu mai e la modă. Am încercat să-l fac o dată, pentru că a insistat băiatul meu să-i fac ciocolată Dubai, dar pentru că nu am pus suflet și nu am crezut în produs ăsta, nu mi-a ieșit mare lucru”, a adăugat Lena Enache.

Întrebată care este rețeta ei pentru un cozonac gustos, vedeta nu a dorit să ofere prea multe detalii, dar a dezvăluit câteva ingrediente care se regăsesc în preparatele ei.

„O să dau acum puțin din casă, pentru că se știe că mie nu-mi place să-mi divulg secretele în materie de rețete. Dar totuși o să vă spun câteva dintre ingredientele pe care le conține cozonacul meu delicios: cremă de nuci, cremă de ciocolată, sirop de arțar, scorțișoară, nucă și este însiropat cu coniac”, a încheiat soția fostului fotbalist Gabi Enache.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE