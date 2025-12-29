Este vorba de Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), un document strategic care prevede investiţii de până la 60 de miliarde de lei, dar care nu este pus în practică, deși a fost adoptat acum 3 ani.

„În acest context, Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Ministerului Educaţiei şi Cercetării emiterea urgentă a actelor administrative necesare pentru deblocarea finanţării şi operaţionalizarea programelor de cercetare”, se arată într-un comunicat.

Potrivit FACIAS, deşi Guvernul a aprobat Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare încă din septembrie 2022, când premier era Nicolae Ciucă, documentul a rămas pe hârtie. Legea prevedea alocări totale de până la 60 de miliarde de lei pentru 10 programe majore de dezvoltare, care trebuiau să modernizeze România până în anul 2030.

„Între timp, responsabilitatea implementării a fost transferată de la fostul Minister al Cercetării, Inovării şi Digitalizării la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi la Autoritatea Naţională de Cercetare, aflată în subordinea ministerului. După acest transfer, niciunul dintre cele zece programe nu a fost operaţionalizat prin mecanisme clare de implementare”, scrie în comunicat.

FACIAS a cerut Ministerului Educaţiei să emită actul administrativ care să stabilească normele metodologice pentru Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare. Dacă normele nu vor fi adoptate până pe 17 ianuarie, FACIAS va da în judecată Ministerul Educaţiei.

Numai că, în acest moment, instituția a rămas fără ministru, după ce Daniel David și-a dat demisia de la șefia Ministerului Educației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE