Pe măsură ce s-a apropiat începutul anului școlar, părinții și elevii au căutat tot mai intens rechizitele și produsele necesare pentru școală.

Datele Compari.ro pentru perioada 2-28 august 2026, comparate cu perioada similară anterioară, arată creșteri semnificative în aproape toate categoriile de rechizite.

Caietele au înregistrat cea mai mare creștere, de 372%, urmate de creioane, cu 309%. Interesul pentru penare a crescut cu 139%, în timp ce vizualizările pentru stilouri au avansat cu 107%, iar cele pentru ghiozdane cu 86%.

Creșteri importante au fost înregistrate și în cazul altor produse școlare. Vizualizările pentru pixuri roller au crescut cu 158%, cele pentru markere evidențiatoare cu 127%, iar pentru mape și dosare cu 84%.

Interes major odată cu începerea noului an școlar

În cazul unor categorii mai mici de rechizite, avansurile au fost și mai spectaculoase.

Vizualizările pentru creioane mecanice au fost de aproape șase ori mai mari decât în perioada de comparație, în timp ce interesul pentru ascuțitori a crescut de cinci ori.

Radierele au înregistrat aproape o cvadruplare a vizualizărilor, iar riglele au fost căutate de aproape șapte ori mai mult.

Și produsele pentru activități creative au atras mai mult interes înainte de începerea școlii.

Vizualizările pentru culori tempera au crescut de aproape cinci ori, cele pentru acuarele au fost de peste două ori și jumătate mai mari, iar interesul pentru carioci aproape s-a dublat.

Efectul „Back to School” se extinde și la haine și accesorii

Pregătirile pentru noul an școlar nu s-au limitat la rechizite. Vizualizările pentru treninguri de copii au crescut cu 154%, iar cele pentru încălțăminte pentru copii cu 48%.

Au crescut și căutările pentru produsele folosite de copii pe parcursul zilei de școală. Sticlele de apă au înregistrat o creștere de 39%, termosurile de 32%, iar caserolele pentru prânz de 22%.

O evoluție semnificativă a fost înregistrată și în cazul cărților, ale căror vizualizări s-au dublat față de perioada comparabilă precedentă.

În schimb, produsele de tehnologie asociate activităților școlare nu au urmat aceeași tendință. Vizualizările pentru laptopuri au crescut cu doar 4%, iar cele pentru imprimante cu 6%. În cazul genților și rucsacurilor pentru laptop, creșterea a fost de 5%.

Scăderi de căutări la unele produse electronice

Unele categorii au înregistrat chiar scăderi. Interesul pentru căști și tastaturi a coborât cu aproximativ 13% în ambele cazuri, în timp ce vizualizările pentru monitoare au scăzut cu 1%.

Diferențele dintre rechizite și produsele de tehnologie pot fi explicate, cel puțin în parte, prin frecvența și valoarea achizițiilor.

Rechizitele sunt cumpărate în mod obișnuit înaintea fiecărui an școlar, în timp ce laptopurile, imprimantele sau alte dispozitive sunt produse cu o valoare mai mare și cu un ciclu de înlocuire mai lung.

Datele indică astfel că, în perioada de pregătire pentru școală, românii se concentrează în primul rând pe produsele de consum imediat necesare elevilor, de la caiete și instrumente de scris până la îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru masa de prânz.

Cu cât s-au scumpit rechizitele față de anul trecut

Potrivit datelor INS, prețurile rechizitelor au crescut, în medie, cu 7,54% în ultimul an.

Cea mai mare creștere din categoria produselor analizate a fost înregistrată la caietul de desen mic, al cărui preț a crescut cu 12,43% între iulie 2025 și iulie 2026.

Urmează blocul de desen mare, cu o scumpire de 12,40%, și cărțile școlare, al căror preț a crescut cu 12,03%.

Și alte produse necesare elevilor au înregistrat creșteri de peste 10%.

Penarul din PVC s-a scumpit cu 11,10%, caietul de matematică și dictando de 80-100 de file cu 10,93%, iar caietul pentru începători, tip I și II, cu 11,18%.

Un ghiozdan școlar din poliester, cu fermoar și bretele ajustabile, a costat în iulie 2026 cu 10,13% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut.

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