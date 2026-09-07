Băuturile de la Oktoberfest 2026, mai scumpe decât anul trecut

Vizitatorii Oktoberfest 2026, cel mai mare festival al berii din lume, organizat la Munchen, în Germania, vor plăti din nou mai mult pentru băuturi. Prețurile berii cresc față de ediția de anul trecut, însă și băuturile fără alcool ajung să coste sume considerabile.

Unul dintre cele mai mari prețuri se regăsește la Kufflers Weinzelt, unde un litru de apă plată sau minerală costă 15,33 euro. Prețul este mai mare decât cel mai ieftin litru de bere disponibil la Oktoberfest. La Familienplatzl și în Museumszelt, un litru de bere costă 14,80 euro. În general, prețul berii crește la ediția din 2026. Un litru va costa între 14,80 și 15,90 euro. Anul trecut, intervalul era cuprins între 14,50 și 15,80 euro. În medie, prețurile berii au crescut cu 2,38%.

Șapte comercianți cer 15,90 euro pentru un litru de bere

Cei care vor să plătească cel mai mare preț pentru un litru de bere au mai multe opțiuni. Armbrustschützen-Festzelt, Bräurosl și Löwenbräu-Festzelt cer 15,90 euro pentru un litru de bere.

Acestora li se adaugă Glöckle Wirt, Goldener Hahn, Heinz Wurst-und Hühnerbraterei și Poschner.

În total, șapte localuri cer prețul maxim de 15,90 euro pentru un litru de bere, creșterea față de anul trecut fiind una semnificativă. La Bräurosl și Löwenbräu-Festzelt, un litru de bere costa 15,40 euro în 2025, iar acum prețul a crescut cu 50 de cenți. La Poschner, prețul urcă de la 15,60 la 15,90 euro.

La celălalt capăt al listei se află Familienplatzl și Museumszelt, unde litrul de bere costă 14,80 euro. Diferența față de cele mai scumpe localuri este astfel de 1,10 euro. Și la Augustiner-Festhalle, Wirtshaus im Schichtl și Volkssängerzelt prețul rămâne sub pragul de 15 euro, fiind de 14,90 euro.

Un litru de limonadă costă 15,80 euro

Berea nu este singura băutură pentru care vizitatorii Oktoberfest trebuie să scoată mulți bani din buzunar. În Bräurosl, un litru de limonadă costă 15,80 euro. Pentru un litru de bere se cer 15,90 euro, ceea ce înseamnă că diferența este de doar 10 cenți. Astfel, o limonadă poate costa cu un euro mai mult decât cea mai ieftină bere disponibilă la Oktoberfest.

Și prețurile apei diferă considerabil de la un cort la altul. Potrivit listei oficiale de prețuri, Kufflers Weinzelt are cel mai mare tarif, de 15,33 euro pentru un litru. În medie, un litru de apă plată costă la Oktoberfest 11,13 euro. În 2025, prețul mediu era de 10,95 euro.

Prețurile medii ale celorlalte băuturi fără alcool au crescut, de asemenea. Un litru de Spezi costă în medie 12,84 euro în 2026, față de 12,48 euro anul trecut.

În cazul limonadei, prețul mediu a urcat de la 12,11 euro la 12,35 euro pentru un litru.

Prețurile pe care vizitatorii Oktoberfest le plătesc pentru bere, apă sau limonadă nu sunt stabilite de Primăria din München. Administratorii localurilor și comercianții își stabilesc singuri prețurile băuturilor. Orașul München, în calitate de organizator, verifică doar dacă acestea sunt considerate adecvate. Pentru această verificare sunt comparate prețurile practicate în marile localuri gastronomice din München.

Cea de-a 191-a ediție a Oktoberfest va avea loc la Theresienwiese din München, în perioada 19 septembrie – 4 octombrie 2026.

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