Băuturile de la Oktoberfest 2026, mai scumpe decât anul trecut

Vizitatorii Oktoberfest 2026, cel mai mare festival al berii din lume, organizat la Munchen, în Germania, vor plăti din nou mai mult pentru băuturi. Prețurile berii cresc față de ediția de anul trecut, însă și băuturile fără alcool ajung să coste sume considerabile.

Unul dintre cele mai mari prețuri se regăsește la Kufflers Weinzelt, unde un litru de apă plată sau minerală costă 15,33 euro. Prețul este mai mare decât cel mai ieftin litru de bere disponibil la Oktoberfest. La Familienplatzl și în Museumszelt, un litru de bere costă 14,80 euro. În general, prețul berii crește la ediția din 2026. Un litru va costa între 14,80 și 15,90 euro. Anul trecut, intervalul era cuprins între 14,50 și 15,80 euro. În medie, prețurile berii au crescut cu 2,38%.

Șapte comercianți cer 15,90 euro pentru un litru de bere

Cei care vor să plătească cel mai mare preț pentru un litru de bere au mai multe opțiuni. Armbrustschützen-Festzelt, Bräurosl și Löwenbräu-Festzelt cer 15,90 euro pentru un litru de bere.

Acestora li se adaugă Glöckle Wirt, Goldener Hahn, Heinz Wurst-und Hühnerbraterei și Poschner.

În total, șapte localuri cer prețul maxim de 15,90 euro pentru un litru de bere, creșterea față de anul trecut fiind una semnificativă. La Bräurosl și Löwenbräu-Festzelt, un litru de bere costa 15,40 euro în 2025, iar acum prețul a crescut cu 50 de cenți. La Poschner, prețul urcă de la 15,60 la 15,90 euro.

La celălalt capăt al listei se află Familienplatzl și Museumszelt, unde litrul de bere costă 14,80 euro. Diferența față de cele mai scumpe localuri este astfel de 1,10 euro. Și la Augustiner-Festhalle, Wirtshaus im Schichtl și Volkssängerzelt prețul rămâne sub pragul de 15 euro, fiind de 14,90 euro.

Un litru de limonadă costă 15,80 euro

Berea nu este singura băutură pentru care vizitatorii Oktoberfest trebuie să scoată mulți bani din buzunar. În Bräurosl, un litru de limonadă costă 15,80 euro. Pentru un litru de bere se cer 15,90 euro, ceea ce înseamnă că diferența este de doar 10 cenți. Astfel, o limonadă poate costa cu un euro mai mult decât cea mai ieftină bere disponibilă la Oktoberfest.

Și prețurile apei diferă considerabil de la un cort la altul. Potrivit listei oficiale de prețuri, Kufflers Weinzelt are cel mai mare tarif, de 15,33 euro pentru un litru. În medie, un litru de apă plată costă la Oktoberfest 11,13 euro. În 2025, prețul mediu era de 10,95 euro.

Prețurile medii ale celorlalte băuturi fără alcool au crescut, de asemenea. Un litru de Spezi costă în medie 12,84 euro în 2026, față de 12,48 euro anul trecut.

În cazul limonadei, prețul mediu a urcat de la 12,11 euro la 12,35 euro pentru un litru.

Prețurile pe care vizitatorii Oktoberfest le plătesc pentru bere, apă sau limonadă nu sunt stabilite de Primăria din München. Administratorii localurilor și comercianții își stabilesc singuri prețurile băuturilor. Orașul München, în calitate de organizator, verifică doar dacă acestea sunt considerate adecvate. Pentru această verificare sunt comparate prețurile practicate în marile localuri gastronomice din München.

Cea de-a 191-a ediție a Oktoberfest va avea loc la Theresienwiese din München, în perioada 19 septembrie – 4 octombrie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
El apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Viva.ro
El apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Oase, dezvăluiri din culisele emisiunii "Furnicuțele". Ce s-a întâmplat când Raed Arafat a fost invitat. "Bă, sunt aici și..."
Unica.ro
Oase, dezvăluiri din culisele emisiunii "Furnicuțele". Ce s-a întâmplat când Raed Arafat a fost invitat. "Bă, sunt aici și..."
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
GSP.RO
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
GSP.RO
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
Parteneri
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Adevarul.ro
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Apare un nou stadion în România: „În decembrie se face recepţia! Din retur ne mutăm acolo”
Fanatik.ro
Apare un nou stadion în România: „În decembrie se face recepţia! Din retur ne mutăm acolo”
Fraudele telefonice care folosesc numele băncii au crescut cu peste 30% în 2024. Ce date nu se dau niciodată
Financiarul.ro
Fraudele telefonice care folosesc numele băncii au crescut cu peste 30% în 2024. Ce date nu se dau niciodată
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști
ObservatorNews.ro
Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Parteneri
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
GSP.ro
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
Mediafax.ro
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
Redactia.ro
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia
KanalD.ro
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia

Politic

Parteneri
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
ZiaruldeIasi.ro
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă