Șoferii petrec zeci de minute în căutarea unui loc de odihnă

Lipsa locurilor de parcare pentru camioane a devenit una dintre cele mai mari surse de stres pentru șoferii profesioniști din Europa. Un raport DEKRA privind siguranța rutieră arată că aproape un sfert dintre șoferii de TIR petrec, în medie, mai mult de o oră căutând un loc unde să își poată efectua pauza obligatorie.

Potrivit studiului, Germania este țara în care este cel mai greu să găsești o parcare liberă pentru camioane.

Raportul a fost realizat pe baza unui sondaj în rândul a aproximativ 100 de șoferi de TIR de mai multe naționalități. Peste jumătate dintre participanți lucrează de mai bine de zece ani în transportul rutier.

Rezultatele arată că 43% dintre șoferi spun că au nevoie, în mod obișnuit, de 30 până la 60 de minute pentru a găsi o parcare potrivită, iar 24% au nevoie de peste o oră. Cea mai dificilă perioadă este între 15.00 și 17.00, când majoritatea locurilor de parcare sunt deja ocupate.

Camioane parcate pe banda de urgență și la ieșirile de pe autostradă

Șoferii intervievați spun că Germania are cel mai mare deficit de locuri de parcare pentru camioane.

Potrivit acestora, problema nu este doar numărul insuficient de spații, ci și faptul că multe locuri destinate camioanelor sunt ocupate de autoturisme sau de alte vehicule.

Lipsa parcărilor creează și situații periculoase. Șoferii sunt obligați să respecte timpii legali de conducere și odihnă, însă dacă nu găsesc un loc liber, riscă să depășească timpul maxim de condus.

Luis Ancona, specialist DEKRA în cercetarea accidentelor, avertizează că, din acest motiv, multe camioane ajung să fie parcate pe benzile de urgență sau pe rampele de intrare și ieșire ale autostrăzilor, transformându-se în pericole pentru trafic. Aproape două treimi dintre șoferii chestionați spun că au fost nevoiți de mai multe ori să parcheze în astfel de locuri. În plus, peste jumătate afirmă că parcurg frecvent mai mult de 20 de kilometri în plus doar pentru a găsi o parcare.

Aproape un sfert dintre șoferii de TIR din Europa caută mai bine de o oră un loc de parcare. Unii conduc încă 20 km ca să-l găsească
Imagine generată cu ajutorul AI

Șoferii de TIR se plâng de furturi și lipsa siguranței

Problemele nu se opresc la lipsa locurilor de parcare. Mulți șoferi spun că cele existente nu sunt suficient de sigure. 60% dintre participanți consideră că lipsa camerelor de supraveghere este cel mai mare risc de securitate. De asemenea, iluminatul insuficient și absența poliției sau a personalului de pază sunt menționate frecvent. Aproximativ jumătate dintre șoferi evită în mod deliberat anumite parcări după ce au avut experiențe precum spargeri în camioane, furturi de marfă, acte de vandalism sau agresiuni.

Unul dintre șoferii intervievați a declarat că a fost jefuit de șase ori în trei ani.

Șoferii critică și condițiile din parcări. Mulți reclamă grupurile sanitare murdare și mirosurile puternice de amoniac din unele spații de odihnă.

Costurile sunt o altă sursă de nemulțumire. Potrivit respondenților, un duș de 10 euro este prea scump, iar taxele de parcare pot ajunge la 25 de euro pe noapte. Șoferii spun că în Spania parcarea este adesea gratuită, în timp ce în Germania plata parcării este, în multe cazuri, condiționată de o cheltuială minimă într-un restaurant sau magazin din zona de servicii.

Tot mai mulți șoferi folosesc aplicații pentru a găsi parcare

Raportul arată că aproximativ două treimi dintre șoferii profesioniști folosesc aplicații mobile pentru a găsi locuri de parcare disponibile.

În privința parcărilor garantate contra cost, opiniile sunt împărțite: 22% ar plăti cel mult cinci euro pentru rezervarea unui loc, în timp ce 20% spun că nu ar plăti nimic. Un alt grup consideră că suma acceptabilă depinde de locația parcării.

Concluzia raportului DEKRA (Asociația Germană de Inspecție a Autovehiculelor) este că șoferii de camion nu solicită doar mai multe parcări, ci și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Printre principalele cereri se numără salarii mai bune, mai multă apreciere pentru profesie și reguli clare privind responsabilitățile șoferilor și ale clienților, în special în operațiunile de încărcare și descărcare a mărfurilor.

Reguli stricte pentru pauzele de odihnă ale șoferilor de TIR

Legislația europeană, în special Regulamentul (CE) nr. 561/2006, prevede reguli stricte pentru pauzele de odihnă ale șoferilor de TIR pentru a preveni oboseala și a spori siguranța rutieră. După maximum 4,5 ore de conducere continuă, șoferul trebuie să ia o pauză neîntreruptă de cel puțin 45 de minute. Alternativ, această pauză poate fi divizată în două: o primă pauză de cel puțin 15 minute, urmată de o a doua pauză de cel puțin 30 de minute, distribuite pe durata celor 4,5 ore.

Pauzele mai scurte de 15 minute nu se cumulează și nu se pot folosi pentru a înlocui pauza obligatorie. Dacă șoferul conduce între 6 și 9 ore pe zi, are dreptul la o pauză de minimum 30 de minute. Dacă șoferul conduce mai mult de 9 ore, pauza trebuie să fie de cel puțin 45 de minute.

Limita maximă zilnică de conducere este, în general, de 9 ore, cu posibilitatea de extindere la 10 ore de două ori pe săptămână. Pe lângă pauze, există și perioade obligatorii de odihnă zilnică și săptămânală, menite să asigure recuperarea adecvată a șoferului. Aceste reglementări sunt puse în aplicare pentru a reduce riscul de accidente cauzate de oboseala șoferilor și pentru a proteja sănătatea celor care conduc direcționat camioane în Uniunea Europeană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
El apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Viva.ro
El apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Oase, dezvăluiri din culisele emisiunii "Furnicuțele". Ce s-a întâmplat când Raed Arafat a fost invitat. "Bă, sunt aici și..."
Unica.ro
Oase, dezvăluiri din culisele emisiunii "Furnicuțele". Ce s-a întâmplat când Raed Arafat a fost invitat. "Bă, sunt aici și..."
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
GSP.RO
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
GSP.RO
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
Parteneri
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Adevarul.ro
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Apare un nou stadion în România: „În decembrie se face recepţia! Din retur ne mutăm acolo”
Fanatik.ro
Apare un nou stadion în România: „În decembrie se face recepţia! Din retur ne mutăm acolo”
Fraudele telefonice care folosesc numele băncii au crescut cu peste 30% în 2024. Ce date nu se dau niciodată
Financiarul.ro
Fraudele telefonice care folosesc numele băncii au crescut cu peste 30% în 2024. Ce date nu se dau niciodată
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști
ObservatorNews.ro
Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Parteneri
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
GSP.ro
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
Mediafax.ro
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
Redactia.ro
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia
KanalD.ro
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia

Politic

Parteneri
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
ZiaruldeIasi.ro
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă