Șoferii petrec zeci de minute în căutarea unui loc de odihnă

Lipsa locurilor de parcare pentru camioane a devenit una dintre cele mai mari surse de stres pentru șoferii profesioniști din Europa. Un raport DEKRA privind siguranța rutieră arată că aproape un sfert dintre șoferii de TIR petrec, în medie, mai mult de o oră căutând un loc unde să își poată efectua pauza obligatorie.

Potrivit studiului, Germania este țara în care este cel mai greu să găsești o parcare liberă pentru camioane.

Raportul a fost realizat pe baza unui sondaj în rândul a aproximativ 100 de șoferi de TIR de mai multe naționalități. Peste jumătate dintre participanți lucrează de mai bine de zece ani în transportul rutier.

Rezultatele arată că 43% dintre șoferi spun că au nevoie, în mod obișnuit, de 30 până la 60 de minute pentru a găsi o parcare potrivită, iar 24% au nevoie de peste o oră. Cea mai dificilă perioadă este între 15.00 și 17.00, când majoritatea locurilor de parcare sunt deja ocupate.

Camioane parcate pe banda de urgență și la ieșirile de pe autostradă

Șoferii intervievați spun că Germania are cel mai mare deficit de locuri de parcare pentru camioane.

Potrivit acestora, problema nu este doar numărul insuficient de spații, ci și faptul că multe locuri destinate camioanelor sunt ocupate de autoturisme sau de alte vehicule.

Lipsa parcărilor creează și situații periculoase. Șoferii sunt obligați să respecte timpii legali de conducere și odihnă, însă dacă nu găsesc un loc liber, riscă să depășească timpul maxim de condus.

Luis Ancona, specialist DEKRA în cercetarea accidentelor, avertizează că, din acest motiv, multe camioane ajung să fie parcate pe benzile de urgență sau pe rampele de intrare și ieșire ale autostrăzilor, transformându-se în pericole pentru trafic. Aproape două treimi dintre șoferii chestionați spun că au fost nevoiți de mai multe ori să parcheze în astfel de locuri. În plus, peste jumătate afirmă că parcurg frecvent mai mult de 20 de kilometri în plus doar pentru a găsi o parcare.

Imagine generată cu ajutorul AI

Șoferii de TIR se plâng de furturi și lipsa siguranței

Problemele nu se opresc la lipsa locurilor de parcare. Mulți șoferi spun că cele existente nu sunt suficient de sigure. 60% dintre participanți consideră că lipsa camerelor de supraveghere este cel mai mare risc de securitate. De asemenea, iluminatul insuficient și absența poliției sau a personalului de pază sunt menționate frecvent. Aproximativ jumătate dintre șoferi evită în mod deliberat anumite parcări după ce au avut experiențe precum spargeri în camioane, furturi de marfă, acte de vandalism sau agresiuni.

Unul dintre șoferii intervievați a declarat că a fost jefuit de șase ori în trei ani.

Șoferii critică și condițiile din parcări. Mulți reclamă grupurile sanitare murdare și mirosurile puternice de amoniac din unele spații de odihnă.

Costurile sunt o altă sursă de nemulțumire. Potrivit respondenților, un duș de 10 euro este prea scump, iar taxele de parcare pot ajunge la 25 de euro pe noapte. Șoferii spun că în Spania parcarea este adesea gratuită, în timp ce în Germania plata parcării este, în multe cazuri, condiționată de o cheltuială minimă într-un restaurant sau magazin din zona de servicii.

Tot mai mulți șoferi folosesc aplicații pentru a găsi parcare

Raportul arată că aproximativ două treimi dintre șoferii profesioniști folosesc aplicații mobile pentru a găsi locuri de parcare disponibile.

În privința parcărilor garantate contra cost, opiniile sunt împărțite: 22% ar plăti cel mult cinci euro pentru rezervarea unui loc, în timp ce 20% spun că nu ar plăti nimic. Un alt grup consideră că suma acceptabilă depinde de locația parcării.

Concluzia raportului DEKRA (Asociația Germană de Inspecție a Autovehiculelor) este că șoferii de camion nu solicită doar mai multe parcări, ci și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Printre principalele cereri se numără salarii mai bune, mai multă apreciere pentru profesie și reguli clare privind responsabilitățile șoferilor și ale clienților, în special în operațiunile de încărcare și descărcare a mărfurilor.

Reguli stricte pentru pauzele de odihnă ale șoferilor de TIR

Legislația europeană, în special Regulamentul (CE) nr. 561/2006, prevede reguli stricte pentru pauzele de odihnă ale șoferilor de TIR pentru a preveni oboseala și a spori siguranța rutieră. După maximum 4,5 ore de conducere continuă, șoferul trebuie să ia o pauză neîntreruptă de cel puțin 45 de minute. Alternativ, această pauză poate fi divizată în două: o primă pauză de cel puțin 15 minute, urmată de o a doua pauză de cel puțin 30 de minute, distribuite pe durata celor 4,5 ore.

Pauzele mai scurte de 15 minute nu se cumulează și nu se pot folosi pentru a înlocui pauza obligatorie. Dacă șoferul conduce între 6 și 9 ore pe zi, are dreptul la o pauză de minimum 30 de minute. Dacă șoferul conduce mai mult de 9 ore, pauza trebuie să fie de cel puțin 45 de minute.

Limita maximă zilnică de conducere este, în general, de 9 ore, cu posibilitatea de extindere la 10 ore de două ori pe săptămână. Pe lângă pauze, există și perioade obligatorii de odihnă zilnică și săptămânală, menite să asigure recuperarea adecvată a șoferului. Aceste reglementări sunt puse în aplicare pentru a reduce riscul de accidente cauzate de oboseala șoferilor și pentru a proteja sănătatea celor care conduc direcționat camioane în Uniunea Europeană.

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