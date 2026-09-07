Cea mai importantă schimbare a acestui an îi vizează pe elevii de clasa a IX-a, care vor debuta în liceu cu noi programe școlare, primele modificate după aproape două decenii.

Printre noutăți se numără o mai mare pondere acordată disciplinelor de specialitate și posibilitatea ca elevii să-și personalizeze parțial curriculumul. Această generație va susține un examen de bacalaureat diferit în 2030.

Manualele pentru clasa a IX-a însă vor întârzia până la finalul lunii septembrie, din cauza prelungirii procedurilor de licitație și a posibilelor contestații.

Pentru clasele I-VIII, intră în vigoare noi standarde naționale de evaluare. Deși sistemul de notare rămâne neschimbat, noile standarde vor permite compararea notelor între școli, sprijinind utilizarea mediilor anuale în deciziile educaționale.

Admiterea la liceu rămâne un subiect intens dezbătut. Examenul suplimentar planificat să intre în vigoare pe 1 septembrie a fost blocat, după ce Comisia de învățământ a votat unanim pentru eliminarea sa. Decizia finală urmează să fie luată marți, 8 septembrie, a doua zi de școală, în plenul Senatului.

Aproximativ 700 de unități școlare din România sunt încă în renovare, înainte de prima zi de școală, iar elevii acestora vor învăța fie în spații închiriate, fie în alte școli, a anunțat ministrul educației, Mihai Dimian. Numărul elevilor afectați reprezintă 3% din totalul celor înscriși.

În ceea ce privește bursele sociale, acestea vor continua să fie acordate și în vacanțele școlare din anul 2026-2027, cuantumul rămânând de 300 de lei lunar. Pragul de venit pe membru de familie pentru acordarea acestor burse a fost majorat cu 7%, ceea ce ar putea crește numărul beneficiarilor, potrivit oficialilor din Ministerul Educației.

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