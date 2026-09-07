Comparativ, pe cifre absolute, în iunie erau 1.271.488 de angajați, iar în luna mai erau 1.272.111. Dacă ne uităm la cele două mari componente, în luna iunie numărul bugetarilor din administrația publică centrală era de 813.127, în timp ce în mai erau ceva mai puțin, 812.691.

Situația este inversă în administrația publică locală. 458.361 de posturi erau ocupate în iunie, pe când în mai erau 459.420. Prin urmare, aici este o diferență de 1.500 de posturi. Teoretic, cam de la final de mai, început de iunie trebuia să își vadă efectele și reforma administrației, blocată în unele județe de instanțele judecătorești. La finalul acestei reforme, dacă va fi dusă la capăt, aproximativ 11.000 de angajați din primării și CJ-uri ar urma să plece acasă.

Clasamentul angajatorilor

La nivel central, Ministerul Educației rămâne cel mai mare angajator, care are 293.493 de posturi ocupate în iunie, față de 293.705 în mai.

Al doilea minister ca mărime este Ministerul de Interne, cu 125.914 posturi ocupate în luna iunie, în timp ce în mai erau 124.468. Așadar, în acest caz este o creștere ușoară, în condițiile în care atât Apărarea, cât și Internele se plâng de deficit de personal.

Pe de altă parte, la Ministerul Apărării erau 76.220 de posturi în luna iunie, față de 76.026 de posturi în mai. Prin urmare, o statistică aproape identică.

Minus 34.000 de angajați într-un an

1.305.595 de posturi ocupate erau la preluarea guvernării de Bolojan, în iunie 2025. Diferența dintre acel moment și fix peste un an este de 34.107 angajați mai puțin. Apogeul angajărilor la stat a fost atins în ianuarie 2025, când la Palatul Victoria prim-ministru era Marcel Ciolacu, deși acesta ratase turul al II-lea al prezidențialelor. La acel moment, 1.312.508 posturi erau ocupate în mediul bugetar, din care 842.264 de posturi ocupate erau în administrația publică centrală. Pe de altă parte, 470.244 de posturi ocupate erau în administrația publică locală.

Marcel Ciolacu preluase un aparat bugetar la 1.284.199 de posturi ocupate, în iunie 2023. Aceasta era moștenirea lăsată de Nicolae Ciucă, prim-ministru între noiembrie 2021 și iunie 2023.

1.258.810 posturi ocupate erau, în schimb, la final de guvernare Cîțu, în octombrie 2021, un număr mai mic raportat la ce avem astăzi, ceea ce arată că porțile angajărilor în sistem au fost deschise larg începând cu Guvernul Ciucă și prima mare colaborare PSD-PNL din ultimii ani. În perioada Cîțu, direcția guvernării fusese nu doar spre mediul bugetar, ci și spre mediul privat. Pe lângă atenția la angajările la stat, acel guvern a luptat să mențină dividentele la o impozitare de 5% sau să nu fie supraimpozitate contractele part-time.

Statistica posturilor ocupate la stat în 2026

Iunie – 1.271.488 de posturi ocupate
Mai – 1.272.111 posturi ocupate
Aprilie – 1.274.999 de posturi ocupate
Martie – 1.277.461 de posturi ocupate
Februarie – 1.280.450 de posturi ocupate
Ianuarie – 1.280.305 posturi ocupate

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 2 comentarii
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Comentarii (2)
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ioaniulian 07.09.2026, 11:05

E firesc sa reduca numarul bugetarilor. Tampenia obstinata a dumnealui este ca taie ca la macelarie, fara nicio evaluare obiectiva, pastrand tale quale, in aceeasi proportie, 75% impostori intelectula si cativa functioanri educati si instruiti, D-aia lucrurile functioneaza NEFUNCTIONAL, ca pe Bega...dumnealui

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laur_gr 07.09.2026, 12:06

Austeritate pentru bugetari inseamna prosperitate pentru pensionari si nebugetari. Este inadmisibil sa existe functionari care mai mult incurca decat ajuta cetatenii, ghisee care te trimit la alte ghisee, doar ca sa mai fie angajati cateva rude care nici nu ajuta cu nimic.

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