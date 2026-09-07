Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade s-a produs în Moldova

Seismul s-a produs în regiunea Moldovei, pe raza județului Galați. Specialiștii INFP au încadrat evenimentul în categoria cutremurelor slabe, fiind consemnată o magnitudine de 3,1 pe scara Richter, la o adâncime de 10 kilometri.

Unde s-a simțit cutremurul și care au fost orașele cele mai apropiate

Epicentrul cutremurului a fost localizat în proximitatea mai multor centre urbane din estul țării. În urma măsurătorilor preliminare efectuate de stațiile de monitorizare, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor localități principale: Galați, Brăila și Focșani. Conform procedurilor standard ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 și nici nu s-au semnalat pagube materiale sau victime.

Cutremurele cu o magnitudine de peste 3 grade pot fi resimțite izolat la etajele superioare ale clădirilor din zona epicentrală, însă intensitatea acestui seism nu a generat panică în rândul populației.

Seismul din Galați a avut loc la doar o zi după un alt cutremur produs în România, duminică dimineața, în Vrancea. Cutremurul din Vrancea a avut o magnitudine de 4,1 grade pe scara Richter.

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