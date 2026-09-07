„Cine vrea gratis prune, mere și pere? Avem în Moșteni-Greci o livadă care așteaptă să fie culeasă! Luați cu voi sendvișuri, apă, șervețele, păturică… Aici nu sunt utilități, cine poate să ia și o scară, și petreceți câteva ore în livada noastră. Vă dăm câteva ponturi despre cum e să stai la țară și plecați cu portbagajul plin. Vă aștept la ora 10.00, duminică, în fața magazinului Proxy de la noi din satul Moșteni-Greci, în județul Argeș”, a scris vineri, 4 septembrie 2026, vedeta pe rețelele de socializare.

Într-un clip video de pe Facebook, soția lui Dragoș Bucur a dezvăluit și de ce face acest anunț.

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„Am cules până acum prune, mi-am luat să fac gem. Și, în timp ce culegeam, m-am gândit că nu am nicio șansă să le culeg pe toate. Avem în Moșteni-Greci o livadă plină cu pruni și peri. Așa că, dacă vreți, cine vreți, vă aștept duminică să vă culegeți prune și pere. Nu vă costă nimic. Trebuie să veniți cu sandviș și apă, pentru că aici nu sunt utilități.

Vă luați cât doriți, îmi pare rău de ele să se piardă. Noi nu avem ce să facem cu atâtea… Și, dacă doriți să veniți să ne întâlnim și să vă dau câteva ponturi despre ce înseamnă să stai la țară, vă aștept”, a afirmat Dana Nălbaru.

În același timp cu anunțul ei, și Dragoș Bucur i-a chemat pe fanii de pe rețelele de socializare la petrecere: „Duminică este ziua comunei Boțești și este petrecere. Muzică, mici, grătare, cred că și pastramă de oaie… O să fie niște oameni de prin zonă cu brânză, cărnuri și așa mai departe. Și o să fie și un mare concurs de țuică, iar eu fac parte din juriu. Dacă nu aveți ce face…”!

La finalul zilei de duminică, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au revenit pe pagina de Facebook intitulată „Bucurii la țară” și cu un mesaj prin care dezvăluiau că a venit multă lume în livadă, iar oamenii au plecat cu lădițele pline.

„A fost o zi foarte frumoasă și am întâlnit oameni deosebiți! Livada încă nu s-a golit de prune și pere, dar lumea a plecat cu destule lădițe pline. Ne bucurăm că v-am cunoscut”, au scris cele două vedete pe internet.

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