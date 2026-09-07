Andreea a profitat de începutul lunii septembrie pentru o escapadă la Mamaia, unde s-a distrat alături de Radu Mazăre jr.

Într-o discuție cu Radu Mazăre, vedeta a spus că atmosfera de la mare este una excelentă. Fiul fostului edil al Constanței a publicat și imagini din timpul escapadei, în care apare alături de Andreea Popescu în timp ce se plimbă cu un jetski. Întreaga discuție a devenit virală în mediul virtual.

Radu Mazăre jr: Andreea, cum e în Mamaia? Îți place?

Andreea Popescu: Este superb!

Radu Mazăre jr: Chiar așa, la sfârșitul verii?

Andreea Popescu: Exact! Am venit în ultima zi!

Radu Mazăre jr: Dar mai bine mai târziu decât niciodată, nu?

Andreea Popescu: Exact!

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Radu Mazăre jr i-a pregătit vedetei și o nouă surpriză. După plimbarea pe mare, acesta a anunțat că următorul plan este o ieșire cu iahtul.

Puțini sunt cei care știu despre prietenia dintre Andreea Popescu și Radu Mazără, iar mulți s-au grăbit să spună că între cei doi se va naște o idilă.

„Am invitat-o pe prietena mea Andreea Cojoc să vedem împreună cum e Mamaia la final de vară: întâi o plimbare cu jetul, apoi direct pe iaht. Și concluzia? E super și în septembrie!”, a scris Radu Mazăre jr pe rețelele de socializare, acolo unde a publicat și un video.

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