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Trafic intens în București în prima zi de școală. Harta bulevardelor aglomerate din nordul și vestul Capitalei

Vlad Chirea (foto)
Vlad Chirea (foto)
Fotoreporter
Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
Comentează
Harta zonelor aglomerate din București, în prima zi de școală
Harta traficului din Capitală indică mai multe artere unde au fost semnalae valori ridicate de trafic, iar zonele au devenit roșii pe Waze. Sursa foto: captură Waze
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Prima zi a noului an școlar a adus din nou valorile ridicate de trafic pe marile bulevarde din București. Începând cu ora 7.15, străzile din Capitală au început să se aglomereze, iar până la 7.30 șoferii au semnalat valori ridicate de trafic în mai multe zone, bulevardele din Sectoarele 1 și 6 devenind roșii.

Cuprins:

Care sunt cele mai aglomerate zone din București în prima zi de școală

Harta traficului din Capitală indică mai multe artere unde au fost semnalate valori ridicate de trafic, iar zonele au devenit roșii pe Waze. În funcție de fiecare sector, harta arată astfel:

În Sectorul 1, update ora 08.45: Cele mai mari probleme de trafic se înregistrează pe axa nordică. Șoseaua București-Ploiești și Bulevardul Kiseleff prezintă valori ridicate de aglomerație pe sensul de intrare în oraș.

De asemenea, Bulevardul Poligrafiei și Șoseaua Chitilei înregistrează întârzieri considerabile la intersecțiile cu Șoseaua Virtuții și Bulevardul Ion Mihalache. În zona Pipera și Șoseaua București-Nord, cozile de mașini se extind pe câțiva kilometri din cauza fluviului de navetiști și a accesului către școlile private din zonă.

Update ora 08.10: Cele mai ridicate valori de trafic se înregistrează: la intrarea dinspre DN1, în zona Parcului Regele Mihai I și pe Bulevardul Kiseleff. Traficul este îngreunat și pe Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Ion Mihalache, Bulevardul Banu Manta, precum și pe Șoseaua Chitilei la conexiunea cu șoseaua de centură.

Situația traficului la ora 07.30: valorile cele mai ridicate sunt la intrarea dinspre DN1 (Șoseaua București-Ploiești), în zona Parcului Regele Mihai I (Herăstrău) și pe Bulevardul Kiseleff. Coloane de mașini sunt și la intersecțiile dintre Bulevardul Ion Mihalache, Bulevardul Banu Manta și Strada Turda. De asemenea, artera Șoseaua Chitilei înregistrează îngreunări la ieșirea spre Centură.

În Sectorul 2, update ora 08.44: Traficul este îngreunat pe Bulevardul Colentina, în special la intersecția cu Șoseaua Fundeni și în zona Obor.

Șoseaua Fabrica de Glucoză și Bulevardul Barbu Văcărescu sunt parțial blocate pe sensul spre Pipera. De asemenea, Șoseaua Pantelimon, la granița cu Sectorul 3, înregistrează valori mari de trafic între Cora Pantelimon și Piața Delfinului.

Update ora 08.10: În zona Pipera și Bulevardul Aerogării creează blocaje majore din cauza fluxului mare de mașini spre zona de birouri și unitățile școlare. De asemenea, au fost semnalate ambuteiaje pe Șoseaua Colentina, pe sensul spre Piața Obor. Începând de la ora 08.00, este aglomerat i pe Șoseaua Fundeni, unde zona este marcată cu roșu pe ambele sensuri de mers.

Arhiva foto
Arhiva fotoLibertatea

Situația traficului la ora 07.30: zona Pipera – Bulevardul Aerogării creează dopuri de trafic din cauza numărului mare de mașini care se îndreaptă spre platforma de birouri și spre școli. Șoseaua Colentina întâmpină blocaje pe sensul de mers spre Piața Obor.

În Sectorul 3, update ora 08.45: În Sectorul 3, este aglomerat pe Bulevardul Theodor Pallady pe sensul de intrare dinspre Autostrada A2, dar și pe Bulevardul Camil Ressu în zona Piața Muncii.

Valori ridicate de trafic au fost semnalate și la intersecția dintre Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Unirii (zona Podul Ciurel / Splaiul Independenței), unde coloanele de mașini înaintează foarte greu la această oră.

Update ora 08.10: Se circulă cu dificultate pe arterele de legătură din zona Șoseaua Industriilor, Șoseaua Dudești-Pantelimon, Șoseaua Gării Cățelu și Bulevardul Basarabia, unde coloanele se formează în special în apropierea trecerilor de pietoni din preajma școlilor.

Situația traficului la ora 07.30: deși circulația este mai fluentă comparativ cu nordul sau vestul, au fost semnalate valori ridicate de trafic: arterele de legătură dintre Șoseaua Industriilor, Șoseaua Dudești-Pantelimon și Bulevardul Basarabia prezintă porțiuni cu circulație lentă.

În Sectorul 4, update ora 08.45: În Sectorul 4, cele mai aglomerate zone la ora 8:44 sunt Bulevardul Metalurgiei și Șoseaua Berceni pe sensul spre centru.

Nodul rutier de la Piața Sudului și Bulevardul Tineretului sunt aglomerate, iar pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu se circulă în coloană de la intersecția cu Luică până la Olteniței.

Update ora 08.10: este aglomerat pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, Șoseaua Berceni și Bulevardul Alexandru Obregia pe sensul de mers spre centru. Îngreunări serioase au fost raportate și în zona Olteniței – Șoseaua Giurgiului pe porțiunile care asigură accesul către inelul principal de circulație.

Situația traficului la ora 07.30: este aglomerat: pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, Șoseaua Berceni și Bulevardul Alexandru Obregia pe sensul de mers spre centru, precum și în zona Olteniței – Șoseaua Giurgiului, pe porțiunile de acces spre inelul principal de circulație.

În Sectorul 5, update ora 08.45: Calea Rahovei și Șoseaua Alexandriei sunt extrem de aglomerate pe sensul spre centrul Capitalei. Bulevardul Ghencea înregistrează un dop masiv de circulație în dreptul capătului de linie de tramvai și la intersecția cu Bulevardul Brașov.

Update ora 08.10: valorile crescute de trafic se resimt accentuat la intrarea dinspre Șoseaua Alexandriei, pe Calea Rahovei la intersecțiile cu Bulevardul Tudor Vladimirescu și Strada Progresului, dar și pe Calea 13 Septembrie către Centrul Civic.

Situația traficului la ora 07.30: este aglomerat la intrarea dinspre Șoseaua Alexandriei și pe Calea Rahovei, la intersecțiile cu Bulevardul Tudor Vladimirescu și Strada Progresului. Calea 13 Septembrie înregistrează, de asemenea, valori crescute pe sensul de mers spre Centrul Civic.

În Sectorul 6, update ora 08.45: Sectorul 6 rămâne una dintre cele mai afectate zone din București la orele dimineții. Bulevardul Iuliu Maniu este complet blocat de la intrarea dinspre A1 (Militari) până la Pasajul Lujerului.

Aglomerație masivă se înregistrează și pe Bulevardul Doina Cornea (fost Vasile Milea), Bulevardul Timișoara și Șoseaua Virtuții pe sensul spre Podul Grant.

Update ora 08.10: În continuare este aglomerat la intrarea de pe Autostrada A1 și pe Bulevardul Iuliu Maniu. De asemenea, Bulevardul Virtuții, zona Lacul Morii și drumurile de legătură dinspre Chiajna și Dudu înregistrează blocaje majore.

Situația traficului la ora 07.30: la intrarea de pe Autostrada A1 și pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cozi mari se înregistrează de la intrarea în oraș până în zona APACA și Piața Leu. De asemenea, Bulevardul Virtuții, zona Lacul Morii și drumurile de legătură dinspre Chiajna și Dudu sunt blocate, având în vedere că mulți părinți din zona metropolitană își transportă copiii spre școlile din Capitală.

Arhiva foto
Arhiva fotoLibertatea

Șoferii din București au semnalat aglomerație de la primele ore

Luni dimineață, 7 septembrie 2026, încă de la primele ore ale zilei, șoferii au întâmpinat dificultăți majore pe mai multe artere principale, în special pe intrările în oraș și în zonele de nord și vest. Conform datelor furnizate de aplicațiile de monitorizare a traficului Waze, la ora 7:30, cele mai afectate artere se află în sectoarele 1 și 6.

În zona de nord, intrarea dinspre DN1 în apropiere de Parcul Regele Mihai I (Herăstrău) și Bulevardul Kiseleff înregistrează valori ridicate de aglomerație, traficul desfășurându-se cu dificultate. De asemenea, legăturile dinspre Pipera și Șoseaua Fundeni către interiorul orașului prezintă porțiuni marcate cu roșu pe hartă. Situația este la fel de complicată și în zona de vest a Capitalei.

Intrarea dinspre Autostrada A1 și Bulevardul Iuliu Maniu se confruntă deja cu coloane de mașini la nivelul orei 7:30, accesul către centrul orașului fiind îngreunat de volumul mare de autoturisme. Porțiuni aglomerate sunt vizibile și în zona Lacul Morii, pe Bulevardul Virtuții, precum și în zona Chiajna-Dudu.

Lista intersecțiilor din București unde polițiștii vor fluidiza traficul

Pentru a reduce aglomerația și blocajele create la prima oră a dimineții, Primăria Capitalei, în colaborare cu Brigada Rutieră și Poliția Locală, a mobilizat numeroase echipaje în intersecțiile nevralgice din fiecare sector. Autoritățile le recomandă părinților să respecte indicațiile agenților aflați în teren și să evite oprirea pe benzile de circulație când își lasă copiii la unitățile de învățământ.

Trafic intens în București în prima zi de școală. Harta bulevardelor aglomerate din nordul și vestul CapitaleiVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Echipajele Poliției Locale ale Capitalei și ale sectoarelor sunt prezente pe tot parcursul dimineții în următoarele puncte cheie:

  • Sectorul 1: Echipajele sunt mobilizate în nodurile rutiere Șoseaua Chitilei – Bulevardul Bucureștii Noi, Strada Nicolae Caramfil – Bulevardul Aerogării, Bulevardul Nicolae Titulescu – Bulevardul Banu Manta, Strada Turda – Bulevardul Ion Mihalache și Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu – Bulevardul Mărăști.
  • Sectorul 2: Polițiștii monitorizează intersecțiile Șoseaua Colentina – Strada Ziduri Moși, Bulevardul Mihai Bravu – Bulevardul Ferdinand, Piața Obor și Șoseaua Colentina – Strada Teiul Doamnei.
  • Sectorul 3: Agenții acționează în zonele Șoseaua Industriilor – Șoseaua Dudești-Pantelimon – Bulevardul Basarabia, la semaforul Dedeman de pe Dudești-Pantelimon și la intersecția cu Șoseaua Gării Cățelu.
  • Sectorul 5: Punctele de control și dirijare includ Rondul Șoseaua Alexandriei, Calea Rahovei – Strada Progresului, Calea Rahovei – Bulevardul Tudor Vladimirescu, precum și Calea 13 Septembrie în intersecțiile cu Strada Mihail Sebastian, Strada Progresului și Șoseaua Panduri.
  • Sectorul 6: Se acționează intensiv la intersecțiile Bulevardul Timișoara – Bulevardul Paul Teodorescu, Bulevardul Iuliu Maniu – APACA, la Podul Grozăvești și în zona Piața Leu. Poliția Locală a Capitalei este prezentă și la intersecția Șoseaua Virtuții cu Strada Orșova, precum și la Șoseaua Virtuții cu Splaiul Independenței.

Poliția Rutieră le recomandă să aibă răbdare, să păstreze o distanță de siguranță corespunzătoare între vehicule și să ia în calcul utilizarea mijloacelor de transport în comun sau a rutelor alternative pentru a evita zonele intensiv afectate de valori crescute de trafic.

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Tags: Politia Rutiera Stiri Bucuresti Stiri Sectorul 1 - Bucuresti Stiri Sectorul 2 - Bucuresti Stiri Sectorul 3 - Bucuresti Stiri Sectorul 4 - Bucuresti Stiri Sectorul 5 - Bucuresti Stiri Sectorul 6 - Bucuresti
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