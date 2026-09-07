Madagascar, 33,5 milioane de locuitori (capitala la Antananarivo), se află în Oceanul Indian, în partea estică a coastei Africii, în emisfera sudică.

Insula principală, denumită, de asemenea, Madagascar, este a patra insulă ca mărime din lume (587.041 km pătrați, după Groenlanda, Noua Guinee și Borneo).

Este mediul natural pentru 5% din speciile de plante și animale, dintre care 80% sunt unice în lume.

Interesul pentru vacanțele exotice pe insula Madagascar cunoaște o creștere semnificativă în rândul turiștilor din întreaga lume, transformând treptat acest paradis african într-un rival serios al Maldivelor.

Cu peisaje naturale neatinse și o diversitate unică de specii de animale, Madagascar atrage tot mai mulți călători în căutare de experiențe autentice și exclusive.

Natură unică și resorturi de lux

Madagascar oferă vizitatorilor săi o natură spectaculoasă, rezultatul izolării îndelungate de continentul african. Pe insulă trăiesc peste o sută de specii endemice de lemuri, iar în apele limpezi de coastă pot fi observate broaște țestoase marine și balene cu cocoașă.

Am fost surprinși de numărul mare de țestoase, de apele cristaline, de fructele și legumele organice, dar mai ales de natura endemică locală.

Infrastructura turistică a insulei oferă un nivel de lux excepțional chiar și în condițiile unui nivel de trai general scăzut.

Unul dintre locurile cele mai căutate de turiști este hotelul Tsara Komba (pe Nosy Komba), unde o noapte de cazare începe de la 330 de lire sterline (circa 380 de euro). Resortul oferă vile confortabile cu vedere la ocean, preparate din pește proaspăt prins de pescarii locali și excursii captivante în pădurile tropicale.

Destinație preferată de vedete

Madagascar nu atrage doar turiști obișnuiți, ci și elitele lumii. Pentru cei cu bugete generoase, resortul exclusivist Miavana propune vile somptuoase cu un preț de aproape 3.000 de lire sterline pe noapte (3.500 de euro).

Celebrul actor de la Hollywood Tom Cruise și campionul de Formula 1 Lewis Hamilton se numără printre personalitățile care au ales să se relaxeze aici.

Oaspeții resortului pot savura preparate gourmet din homar, pot explora insula pe ATV-uri, se pot bucura de scufundări în apele limpezi sau pot încerca o experiență inedită de pescuit direct din elicopter.

„Ceea ce oferim turiștilor moderni este să descopere sălbăticia în forma sa pură și, în cele din urmă, să se îndrăgostească de natură”, a declarat Bruce Simpson, directorul general al companiei care administrează resortul Miavana.

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