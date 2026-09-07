Hurezeanu consideră că „o anumită configurație a democrației liberale occidentale clasice pierde”, dar exclude o alianță AfD cu socialiștii

„După victoria așteptață, dar în același timp surprinzătoare prin proporții a AfD în landul Saxonia-Anhalt, pierde o anumită configurație a democrației liberale occidentale clasice. Pierde, în primul rând, Partidul Creștin-Democrat, care până acum a guvernat, chiar dacă în coaliții, în landul respectiv, și guvernează în continuare cu Partidul Social-Democrat la nivel federal la Berlin. În timp ce AfD își dublează rezultatul, Partidul Creștin-Democrat, CDU, și-l înjumătățește față de alegerile din 2021”, a explicat Emil Hurezeanu pentru Libertatea.

Fostul ambasador al României în Germania între 2015-2021 consideră că victoria AfD poate avea efecte politice, iar tendința ar putea fi confirmată în următoarele săptămâni, odată cu alegerile din Berlin și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, programate pe 20 septembrie.

„Este vorba, așadar, despre o schimbare de pattern, o schimbare de configurație și de constelație politică, deocamdată într-un land. Dar repercusiunile ar putea fi confirmate în următoarele săptămâni, când vor avea loc alegeri și în alte două landuri din estul Germaniei, respectiv la Berlin și în Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Pentru că terenul politic arată cam la fel, chiar dacă nu chiar așa, în favoarea AfD, dar mai degrabă cu tendințe de creștere AfD și în landurile respective”, a subliniat Hurezeanu.

Întrebat dacă AfD va face o majoritate cu socialiștii, fostul ministru de externe din perioada decembrie 2024-iunie 2025 a răspuns: „Nu, e greu de crezut. Cu cine se poate alia? Cu socialiștii niciun caz. Adică nici cu așa-zisă stângă, urmașa comuniștilor est-germani. Nimeni nu vrea să se alieze cu ei, dar nici ei toți ceilalți împreună, 4-5 partide, nu reușesc să se alieze. Și chiar dacă se aliază toți, e greu de avut o majoritate, e greu de obținut o majoritate care să depășească numărul de locuri obținut de AfD”.

Avertisment: BSW, partid cu 5%, poate înclina balanța pentru formarea unei majorități

Hurezeanu a atras însă atenția că în Landtag-ul de la Magdeburg a intrat și BSW, Alianța Sahra Wagenknecht, formațiune care a trecut la limită pragul electoral: „Este un partid între extrema-dreaptă AfD și stânga socialistă. Un partid cu multe afinități cu AfD. Are doar 5%, abia a trecut pragul. Dar dacă se unește cu acest partid, AfD-ul poate să guverneze”.

Această soluție pe care au găsit-o alegătorii din acest land, cu două milioane și ceva de locuitori, dar cu cea mai mare participare la alegeri de land din ultimele decenii, aproape cât la nivel federal, este un semnal pentru alegerile din celelalte landuri. Îndeosebi în Est, unde tendința de creștere a AfD este mult mai importantă decât în Vestul Germaniei. În același timp, este un semnal că partidele de acest gen, care se opun Uniunii Europene, se opun ajutorării Ucrainei, se opun sancțiunilor impuse Rusiei și cer chiar ieșirea din zona europeană, pot să câștige voturi, pot să guverneze în unități mai mici sau mai mari politice, teritoriale. 

Emil Hurezeanu pentru Libertatea:

Întrebat în ce măsură rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt poate avea efecte asupra întregii Germanii și asupra intereselor economice ale țării, Hurezeanu a răspuns: „Problemele nu se extind la nivelul întregii Germanii și nu se vor schimba interesele economice ale Germaniei atât de repede. Germania este o țară cu 84 de milioane de locuitori, s-a întâmplat povestea asta într-un an cu două milioane și ceva de locuitori. Numai că Germania are problemele ei endemice”.

Ce implicații poate avea pentru România victoria AfD în landul Saxonia-Anhalt

În contextul în care Germania este principalul partener economic al României, el a precizat că țara se confruntă cu probleme economice structurale, printre care și dificultățile industriei auto germane, pusă sub presiune de concurența producătorilor chinezi de mașini electrice.

Totuși, analistul nu este de părere că România va avea de suferit: „Trebuie să ne gândim bine, avem o vecinătate destul de apropiată cu Federația Rusă și cu Ucraina. Avem dificultăți, probabil pasagere, legate de restructurarea forțelor americane și a alianței americane în Europa, la nivelul NATO. În această situație, nu suntem în situația de a pune sub semnul întrebării alianța noastră fermă în interiorul Uniunii Europene și nici angajamentele noastre geopolitice, inclusiv la nivelul războiului din Ucraina”.

Hurezeanu, vocea Europei Libere pe finalul comunismului din România

Emil Hurezeanu, acum în vârstă de 71 de ani, a lucrat la redacția românească a Radio Europa Liberă din Germania, cu sediul la München, alăturându-se echipei în 1983.

În decembrie 1989, Hurezeanu a relatat despre Revoluția din România și prăbușirea regimului comunist, fiind una dintre vocile emisiunii „Actualitatea românească”, alături de Neculai Constantin Munteanu.

Radio Europa Liberă a avut un rol important în România comunistă, oferind informații care nu erau prezentate în presa controlată de regimul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu. Postul era ascultat de români pe ascuns, în condițiile în care ascultarea sa putea atrage atenția temutei Securități.

Victorie detașată pentru AfD în alegerile din landul Saxonia-Anhalt

AfD este abrevierea de la Alternative für Deutschland („Alternativa pentru Germania”), un partid politic german fondat în 2013, de extremă dreapta, care promovează politici naționaliste, eurosceptice și anti-imigrație. AfD este condus la nivel federal de doi copreședinți: Tino Chrupalla și Alice Weidel.

Pe 6 septembrie, AfD a obținut o victorie istorică la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt, cu aproximativ 44% din voturi. Astfel, pentru prima dată din 1945, adică după Al Doilea Război Mondial, AfD a devenit cea mai puternică forță într-un parlament regional german, dublându-și practic scorul față de alegerile din 2021. Foarte important, Alternativa pentru Germania are 39 din cele 83 de mandate în Parlamentul regional, deci îi lipsesc 3 mandate pentru majoritatea absolută și nu poate forma singur guvernul.

AfD a fost urmată la mare distanță de CDU (Uniunea Creștin-Democrată din Germania), cu numai 17%, în timp ce SPD (Partidul Social-Democrat din Germania) a obținut doar 9%. De asemenea, BSW (Alianța Sahra Wagenknecht) a reușit să depășească pragul electoral de 5%.

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