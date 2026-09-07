Rotterdam, Anvers și Hamburg sunt liderii transportului maritim european

Primul loc în topul celor mai mari porturi din Europa îl ocupă portul olandez Rotterdam. Orașul din Țările de Jos găzduiește cea mai mare infrastructură portuară de pe continent, un punct esențial care procesează anual sute de milioane de tone de mărfuri.

Poziționarea sa la gura de vărsare a Rhinului, ieșirea directă la Marea Nordului și rețeaua dezvoltată de căi ferate și șosele fac din Rotterdam principala poartă de intrare pentru produsele sosite din Asia sau America spre piețele din vestul Europei, potrivit datelor Eurostat, citate de Euronews. Pe poziția a doua în topul european se situează portul Anvers-Bruges din Belgia.

Format prin fuziunea celor două mari entități portuare belgiene, acest hub logistic este un centru major pentru industria chimică și pentru transportul de containere. „Podiumul” este completat de portul german Hamburg, numit tradițional „Poarta Germaniei către lume”, recunoscut pentru eficiența operațională și pentru legăturile solide pe care le asigură cu piețele din Europa Centrală și de Est.

Cum arată rețeaua marilor noduri logistice din Europa de Vest și Marea Mediterană

În spatele primilor trei jucători, clasamentul celor mai mari porturi europene este întregit de puncte strategice de tranzit din nordul continentului și din bazinul mediteranean.

Orașe precum Amsterdam (Țările de Jos), Algeciras și Valencia (Spania), Marseille (Franța) sau Pireu (Grecia) gestionează fluxuri constante de resurse energetice, materii prime și containere. Aceste puncte de tranzit sunt esențiale pentru aprovizionarea lanțurilor de producție și distribuție ale Uniunii Europene.

Cele mai mari porturi din Europa: ce orașe gestionează cele mai multe mărfuri. Constanța este în top 10
Imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale

Fiecare dintre aceste orașe a dezvoltat o specializare adaptată poziției sale geografice. Porturile din sudul Spaniei și din Grecia funcționează ca puncte majore de transbordare pentru navele care vin prin Canalul Suez, în timp ce porturile din nord-vestul Europei asigură legătura directă cu marile zone industriale din interiorul continentului.

Ce loc ocupă Portul Constanța în topul continental și care sunt avantajele sale

Portul Constanța se situează în top 10 cele mai mari porturi din Europa în funcție de volumul de mărfuri procesat. Poziționarea orașului românesc în prima parte a clasamentului european este susținută de statutul său de cel mai important nod maritim de la Marea Neagră.

Creșterea volumelor operate la Constanța a fost determinată în ultimii ani de traficul intensiv de cereale, produse petroliere și mărfuri generale. Principalul avantaj al Constanței rămâne conexiunea directă cu fluviul Dunărea prin Canalul Dunăre-Marea Neagră, rută navigabilă ce permite transportul ieftin al mărfurilor către țări din Europa Centrală precum Ungaria, Slovacia sau Austria.

La începutul lunii iunie, Portul Constanța a intrat în nivelul 3 de securitate. Accesul pentru persoane sau autovehicule a fost interzis.

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