Moldoveanul este căutat de polițiști în patru județe

Un bărbat de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, este căutat intens de polițiștii din județele Dolj, Mehedinți, Gorj și Caraș-Severin, după ce a abandonat o mașină furată din Bulgaria în apropierea unei păduri din Strehaia. Potrivit informațiilor publicate de News.ro, autoritățile doljene continuă astăzi, 7 septembrie, căutările suspectului.

Mașina furată din Bulgaria a fost abandonată în Mehedinți

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 15.30, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Strehaia au efectuat un semnal regulamentar de oprire pentru un autoturism înmatriculat în Bulgaria. Șoferul nu a respectat indicațiile și a fugit, abandonând vehiculul lângă o pădure din județul Mehedinți.

„Din verificările efectuate până în prezent s-a stabilit că bărbatul ar fi condus un autoturism sustras de pe teritoriul Bulgariei, pe care l-ar fi abandonat în zona unei păduri din apropierea orașului Strehaia, existând indicii că s-ar fi deplasat în județul Dolj”, au declarat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, potrivit sursei citate mai sus.

Căutările au fost extinse în județul Dolj

Polițiștii doljeni, alături de jandarmi, desfășoară în prezent operațiuni ample de căutare în județ, având indicii că fugarul s-ar afla în zonă. Între timp, echipe mixte formate din polițiști din mai multe județe, inclusiv din Mehedinți, Gorj și Caraș-Severin, dar și din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, participă la anchetă.

„Pentru depistarea conducătorului auto, un bărbat de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, polițiștii, cu sprijinul jandarmilor, desfășoară activități de căutare în zona în care autoturismul a fost abandonat”, au precizat autoritățile.

Deși căutările au început încă de la sfârșitul săptămânii trecute, suspectul nu a fost încă găsit. Mașina abandonată, sustrasă de pe teritoriul Bulgariei, a fost înmatriculată în această țară. Autoritățile continuă operațiunile de identificare a bărbatului, în speranța că acesta va fi prins cât mai curând.

Cazul din Mehedinți amintește de povestea moldoveanului care a traversat România cu un BMW X5 căutat de Interpol de mai bine de 14 ani. Deși nu a pățit nimic la noi în țară, bărbatul a rămas fără mașină imediat ce a trecut Prutul.

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