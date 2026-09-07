Analizând nouă studii cu peste 450.000 de participanți, rezultatele arată că utilizatorii frecvenți ai scărilor au un risc de mortalitate cardiovasculară cu 39% mai scăzut.

Dr. Sophie Paddock, cardiolog implicat în cercetare, explică: „Am identificat o legătură constantă între urcatul scărilor și reducerea mortalității generale și cardiovasculare. Este un mod simplu de a integra activitatea fizică în viața cotidiană”.

Aceasta recomandă alegerea scărilor în locul liftului, subliniind că „și perioade scurte de mișcare sunt benefice pentru sănătatea inimii”.

Deși studiul nu specifică un număr exact de trepte necesare zilnic, datele sugerează că 6tronsoane de scări pe zi (aproximativ 60 de trepte) pot aduce beneficii semnificative.

Activitatea intensifică ritmul cardiac, îmbunătățește consumul de oxigen și fortifică sistemul cardiovascular.

În același timp, mușchii mari ai picioarelor și cei responsabili de echilibru devin mai puternici, reducând riscul de căderi la vârste înaintate.

Cu toate acestea, autorii avertizează că datele provin, în mare parte, din auto-raportări, iar interpretarea rezultatelor trebuie să fie prudentă.

Urcatul scărilor este o metodă practică și subestimată de a adăuga activitate fizică în rutina zilnică. Studiul nostru arată că poate contribui și la prevenirea bolilor de inimă, afirmă dr. Vassilios Vassiliou, coordonatorul cercetării.

Bolile cardiovasculare, inclusiv ischemia cardiacă, rămân printre principalele cauze de deces la nivel global.

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