Suspendarea survine în contextul în care autoritățile efectuează o revizuire a capacității de producție existente și planificate în domeniul stocării energiei, cu accent pe celulele de baterii, arată aceasta, citând surse din industrie.

Supracapacitatea de producție, marea miză

Măsura vine pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la riscurile de supracapacitate din sectorul stocării energiei, potrivit raportului. Acest lucru se întâmplă în ciuda unei creșteri a cererii de baterii utilizate pentru echilibrarea rețelelor electrice și furnizarea de energie de rezervă.

Proiectele care nu au intrat încă în faza de execuție nu vor avansa pentru moment, dar cele aflate deja în construcție nu vor fi afectate, au declarat surse din cadrul Cailianshe, adăugând că politica ar putea fi ajustată ulterior.

Industria de stocare a energiei din China s-a extins rapid odată cu dezvoltarea energiei regenerabile în țară, dar, la fel ca în cazul altor industrii, precum cea a panourilor solare și a producției de vehicule electrice, producătorii s-au confruntat cu o presiune tot mai mare din cauza concurenței intense și a scăderii prețurilor.

Război comercial

Principalii producători chinezi de panouri solare s-au extins, de asemenea, agresiv în domeniul stocării energiei în baterii, pe măsură ce profiturile în scădere și supracapacitatea din sectorul panourilor solare îi împing să caute noi oportunități de creștere.

China a luat și alte măsuri pentru raționalizarea pieței, inclusiv aplicarea unei taxe pe consum pentru bateriile litiu-ion și celulele solare.

Bateriile, dezbaterea verii în România

Bateriile pentru sectorul energetic au fost în centrul dezbaterilor din această vară și în România, în contextul în care seceta a redus producția hidro și a închis cele două reactoare de la Cernavodă.

România exportă ziua energie, având excedent în special din domeniul fotovoltaic, dar seara este dependentă de importuri, în special în intervalul 18.00-23.00.

România are instalate baterii, dar o capacitate mult sub cea a Bulgariei, de la care importă seara curent electric.

Recent, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat noi proiecte în baterii.

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