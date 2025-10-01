Raluca Bădulescu a avut cel mai profitabil city-break în „Asia Express” . Pentru ea a fost mai mult o vacanță la cum a tratat probele însă asta nu a contat atunci când a venit vorba de onorariu. Raluca a încasat 7500 de euro pentru trei săptămâni de show, plus 500 de euro dintr-o amuletă câștigată alături de Florin Stamin. Nu e marele premiu, dar nici de neglijat. Jackpotul se pare că l-au făcut Gabi Tamaș și Dan Alexa care au jucat atât de bine, încât se zvonește că și-au umplut conturile cu 56.500 de euro, fiecare. Anul acesta, concurenții au urmat „Drumul eroilor”, dar au găsit calea spre succes financiar.

Alex Velea își vede soția cum se ofilește din cauza haterilor. Artistul încearcă să înțeleagă cum de Antonia poate fi iubită, dar, în același timp, judecată extrem de dur și mai ales de ce se lasă ea atât de afectată. Răspunsul pare simplu: Antonia este o fire mult mai sensibilă decât pare. Dar cu Alex și cei trei copii în jur: Maya, Dominic și Akim, putem fi liniștiți: în familia lor, hate-ul online nu are șansă împotriva iubirii de acasă!

Și-a făcut Gabriela Firea un „upgrade? Fostul primar al Capitalei a apărut în public după ce, se pare, a bifat câteva „retușuri” la imagine. Pe lângă rolul de mamă, soție și job-ul de europarlamentar, mai are timp și pentru propriul aspect. Internauții au fost cei care au remarcat buzele mai pline și o posibilă blefaroplastie și imediat au dat verdictul: Firea arată cu un deceniu mai tânără. De notat: fără excese, doar cu finețuri aprobate de „mama natură”.

Bianca Drăgușanu, petrecere cu șerpi pentru fiica ei. Sofia Natalia a împlinit 9 ani și și-a dorit o zi de naștere printre animăluțe. Bianca i-a îndeplinit imediat toate poftele, inclusiv pe cea de a mângâia șerpi. Petrecerea a fost un adevărat safari, dovedind că dragostea unei mame e mai puternică decât frica de reptile. De la petrecere a lipsit Victor Slav, dar a compensat cu un party separat. Avantajul copiilor cu părinți despărțiți: două sărbători, două torturi și porție dublă de cadouri.

Anamaria Ferentz a transformat nunta fratelui ei în ultimul antrenament pentru a ei. A venit din SUA special pentru party și a jucat toate rolurile: soră, MC, organizator, dar mai ales regină a ringului de dans. Ferentz a probat „7 zile de 8 ori” cum e să fii regina unei nunți și promite ca la anul, de Ziua Americii, să se distreze cel puțin la fel de bine. Ferentz nu doar că își trăiește visul american alături de logodnicul ei, dar în câteva luni, va deveni oficial mamă a șapte copii.