Anamaria Ferentz a avut parte de un weekend emoționant și plin de bucurie. Sâmbătă seara, fratele ei mai mic, Ionuț Ferentz, și-a unit destinele cu aleasa inimii sale, iar nunta de poveste a fost organizată într-un hambar elegant din Tâncăbești. Evenimentul a adunat peste 100 de invitați și s-a transformat într-o veritabilă petrecere cu muzică, dans și voie bună.

Artista a venit special din Statele Unite ale Americii pentru a fi alături de fratele său și i-a pregătit acestuia o surpriză de neuitat: mai multe momente muzicale live. Anamaria Ferentz a deschis seara cântând câteva dintre piesele sale cunoscute, printre care hitul „7 zile de 8 ori”, ridicând invitații de la mese.

„A fost o nuntă superbă, nici nu am visat să particip la o astfel de nuntă. A fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat. Toată lumea foarte veselă, miiri relaxați, eu cred că am fost cea mai stresată dintre toți cei care au participat la organizare. Adonis – care mi-a făcut părul – mi-a zis că sunt stresată de parcă ar fi nunta mea. Așa sunt eu când organizez ceva și particip la un eveniment important și mai ales când și cânt: am fost multitasking, și sora, și MC, am și cântat, am avut și invitații din America”, a povestit Anamaria Ferentz pentru click.ro.

Ce a spus Aurelian Temișan despre nunta fratelui Anamariei Ferentz

Petrecerea a continuat cu recitalul lui Aurelian Temișan, care a făcut un show incendiar, cântând piese precum „Dragoste la prima vedere”, „Drumurile noastre” sau „Of, ce doare”, dar și melodii internaționale, dansând alături de invitați. Atmosfera a fost completată de trupa Bosquito, care a adus un plus de energie și emoție serii.

„Eu de când am apărut pe scenă, de peste 30 de ani, am îmbrățișat și acest gen de evenimente: că e nuntă, că e botez, că e party de firmă, în funcție de ce se cere, repertoriul meu există și știu să fac combinații astfel încât lumea să se simtă bine. Mai mult decât atât nimeni nu rămâne la nuntă necântat, repertoriul meu este din toți anii posibili, de la interbelic până în prezent, cu piesele mele incluse în repertoriu, cu piese internaționale, în funcție de cum  e lumea pe ring în acel moment. Niciodată nu îmi fac un playlist de acasă, îmi pun doar prima piesă cu care încep, asta după ce îi văd acolo pe toți, la fața locului, cum se simt. Prima piesă spune multe! Repertoriul e de 50-60 de minute și în funcție de cum reacționează publicul îmi dau seama cu ce voi continua și cum combin piesele. Cel mai mult îmi place să cânt cu trupa pentru că am libertatea de a opri oricând o melodie, de a o lungi, e mai lejer dar rezultatul e același. Toată lumea mulțumită la final, facem poze și așteptăm următorul eveniment!”, a declarat Aurelian Temișan.

Petrecerea a ținut până la 6 dimineața

Decorul de toamnă, meniul bogat, prăjiturile și pâinea proaspătă au întregit atmosfera de poveste. Anamaria Ferentz a mărturisit că s-a implicat activ în organizarea evenimentului și s-a declarat extrem de mulțumită de rezultat.

„Fratele meu e mult mai relaxat decât mine și a găsit o mireasă pe măsură. Toată lumea a fost superfericită, Temișan a cântat foarte frumos, superb, le-a plăcut la nebunie, Bosquito la fel. Toată lumea a dansat și s-a simțit superbine. Ei și-au dorit o nuntă mai intimă cu oameni pe care îi cunosc și cu care petrec timp împreună. Lumea nu mai pleca. La 6 dimineața eram tot acolo, în locația superbă din Tâncăbești”, a mai adăugat artista Anamaria Ferentz.

La brațul artistei s-a aflat iubitul său, omul de afaceri american Doug, venit special din SUA pentru a participa la nunta fratelui ei, completând astfel tabloul unei seri de neuitat.

Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua
Știri România 12:16
Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Lista anunțată de Termoenergetica
Știri România 12:14
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Lista anunțată de Termoenergetica
Gestul făcut de Laura Cosoi și fetele sale pentru copiii mai puțin norocoși de la școala din Aprozi, Călărași. „Am convenit împreună cu ele"
Stiri Mondene 12:49
Gestul făcut de Laura Cosoi și fetele sale pentru copiii mai puțin norocoși de la școala din Aprozi, Călărași. „Am convenit împreună cu ele”
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani
Stiri Mondene 12:30
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani
CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie"
Politică 10:47
CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie”
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele"
Politică 10:04
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
