Într-o discuție sinceră în cadrul podcastului lui Teo Trandafir, Alex Velea a vorbit pentru prima dată despre o situație, pe care a evitat să o dezbată până acum.

„Eu și nevastă-mea suntem foarte judecați. Suntem judecați pentru diverse. Lumea tot mereu găsește nod în papură, că facem ceva greșit. Bine, pe lângă lucrurile care le plac la noi, găsesc mereu câte ceva contradictoriu.

Că de ce fac reclamă la cazinou, că de ce fac nu știu ce. Adică o pun și într-o lumină, de așa manieră, încât par un personaj malefic.

Nu înțeleg niște aspecte ale vieților noastre de cântăreți și cum e treaba asta cu imaginea, cum trebuie să-ți o vinzi sau să nu-ți o vinzi, cât ești pe val, cât nu mai ești pe val, că așa ca artist poți să agonisești, dar după o vârstă, că noi până la 30 de ani n-am pus un leu deoparte, că de ce faci niște compromisuri dacă vreți. (…) Au nenorocit-o psihic că nu știe să vorbească bine românește. Ea până la 19 ani a stat în America, ea nu a avut timp să recupereze”, a declarat Velea.

„Suntem niște personaje controversate. Și când nevasta mea mai pică, așa, în treaba asta cu tristețe, depresie mult spus, pentru că nu avem timp să avem depresie, pentru că avem copiii noștri, să avem grijă de ei. Nu pot să ne vadă stând și plângându-ne de milă.

Încerc să fiu alături cu tot ce îmi stă în putință, de la vorbele calde de parteneri de viață, la stilul, hai, mă, mergem mai departe, că până la urmă suntem noi. Nu te ridici tu, nu te ridică nimeni. Lets go, hai să facem treaba”, a adăugat artistul.