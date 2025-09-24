Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei și actual membru al Parlamentului European, a apărut recent în public vizibil transformată, potrivit unica.ro. Schimbarea a atras imediat atenția, semn că politica nu a fost singurul domeniu în care a decis să facă „ajustări”: de data aceasta, la propria imagine.

Cu trecerea anilor, pielea își pierde din elasticitate, însă Gabriela Firea, în vârstă de 53 de ani, a ales să combată efectele timpului prin câteva intervenții estetice. Fanii au remarcat buze mai pline și mai bine conturate, dar și posibila realizare a unei blefaroplastii – procedură prin care se elimină excesul de piele din zona pleoapelor. Totodată, nu este exclus ca fotografiile recente să fi fost ușor editate pentru a netezi tenul.

Reacții din partea fanilor

Imaginile publicate de Gabriela Firea pe rețelele sociale au stârnit un val de reacții. Mulți dintre urmăritorii săi au lăsat comentarii pozitive, apreciind noua sa imagine: „Stimă și mult respect, doamnă!”, „Acum arătați mult mai bine… mai naturală!”, „Succes, ești fascinantă!”, „Ce frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze, sunteți un om deosebit!”, „Superbă doamnă!”.

Deși au existat și câteva voci mai critice, majoritatea fanilor au lăudat transformarea, spunând că Gabriela Firea pare mai tânără și mai radiantă ca niciodată.

Gabriela Firea este europarlamentar

Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a devenit europarlamentar și activează în Comisia pentru drepturile femeilor, precum și în Comisia pentru educație și cultură.

„Mi-am luat rămas bun de la colegii din Senat, după patru ani de activitate împreună, timp în care am propus, dezbătut şi votat legi utile din domeniile : tineret, familie, sănătate, dezvoltarea oraşelor. În Parlamentul European, am ales să activez în comisia dedicată susținerii drepturilor femeilor, tratamentului egal în societate, împotriva violenței domestice dar şi în comisia pentru educație şi cultură”, a scris aceasta în urmă cu un an, când trecea de la mandatul de senator PSD la mandatul de europarlamentar PSD.

