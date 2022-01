A doua ediție „MasterChef” 2022, tensiuni între concurenți și jurați. „Nu faci asa ceva niciodată! Nici la tine acasă”

În seara aceasta, de la 20:30, tensiunea continuă în bucătăria MasterChef, acolo unde noi pasionați de bucătărie își vor încerca norocul în fața chefilor. „Hai să-ți spun eu cum stau lucrurile: Nu faci asa ceva niciodată!

Nici la tine acasă, nici în bucătărie, nici cu soacra – cu nimeni! Nu poți să faci asta!”, a spus unul dintre jurați unui concurent.

Presiunea va lua amploare pentru una dintre concurente, când va primi o provocare la care nu se va aștepta. „Am primit un „da”, am primit un „nu”, iar, apoi, Chef Hadad a venit cu o idee ce urma să-mi decidă soarta! Nu puteți să vă închipuiți câte emoții am putut să am. Mă gândeam că de asta depinde soarta mea”, despre ce este vorba, dar și cum s-a descurcat tânăra, vedem diseară.

Surprizele culinare și poveștile concureților nu se opresc aici! Cine va fi cu un pas mai aproape de a intra în bucătăria MasterChef și a avea șansa să se lupte pentru marele premiu vedem de la 20:30, la PRO TV.

