Florin Dumitrescu, mesaj pentru Mona Segall. Ce i-a transmis după ce MasterChef a fost desemnat cel mai bun show culinar la Premiile TVmania 2024

Din păcate pentru cei trei bucătari, plecarea lor de la Antena 1 a venit „la pachet” cu mai multe procese pe care postul TV le-a intentat împotriva lor, multe dintre acestea fiind deja câștigate de Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu.

Pe 12 noiembrie 2024, în cadrul galei Premiilor TVmania, MasterChef a reușit să câștige trofeul pentru cel mai bun show culinar din România. Astfel, cei trei bucătari au bătut show-ul de la care au plecat.

Pe scenă, în momentul în care a ridicat premiul, Florin Dumitrescu nu a uitat-o pe Mona Segal, căreia a ținut să-i mulțumească public pentru toți anii în care au lucrat împreună. Astfel, acesta este un semn că bucătarii nu îi poartă pică producătoarei și încearcă să se împace cu ea.

Mulțumiri pentru Mona Segall

„Vrem să dedicăm acest premiu oamenilor care ne-au votat, oamenilor care ne-au susținut, celor care știu prin ce-am trecut în ultima perioadă. Mulțumim PRO TV pentru curajul de a ne primi, mulțumim producătorilor acestui show. Le mulțumesc prietenilor mei Cătălin și Sorin, Gina. Mulțumim Monei Segall”, a spus Florin Dumitrescu pe scenă.

Apoi, celebrul bucătar a revenit și pe Instagram, pe story și în feed, cu două mesaje, dintre care în unul o amintește din nou pe Mona Segall, căreia îi mulțumește.

„După nouă ani, MasterChef primește din nou premiul TVmania pentru cel mai bun cooking show”, este mesajul postat pe story de Florin Dumitrescu.

Iar în feed a scris următoarele cuvinte: „Sarea, piperul, usturoiul, ceapa, uleiul, ierburile aromate și untul televiziunii! Cătălin, Sorin, Gina. Mulțumim tuturor pentru susținere și încredere! A fost o muncă de echipă, felicitări și mulțumiri producătorilor și conducerii PRO TV pentru încrederea și respectul cu care au pornit această călătorie! Și, nu în ultimul rând, îi mulțumesc Monei Segall pentru cei 12 ani în care am învățat! Felicitări, Radu Croitoru și Cătălin Bugean și mulțumim pentru răbdare! Dana, you are the best”.

