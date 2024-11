La doar câteva luni după ce au semnat cu PRO TV, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, împreună cu Gina Pistol, au reușit să obțină premiul pentru cel mai bun show culinar din România, la Gala Premiilor TVmania.

Show-ul MasterChef de la PRO TV a primit cele mai multe voturi din partea publicului, astfel că emisiunea a ieșit câștigătoare în fața concurenței de la Antena 1: Chefi la Cuțite.

Când urmează un nou sezon MasterChef

La evenimentul care a avut loc la hotelul Sheraton din București, Sorin Bontea a stat de vorbă cu Libertatea și a afirmat că s-a schimbat destul de mult în ultimii 12-13 ani și că i-a fost puțin mai greu să se readapteze la formatul MasterChef. Însă, chiar și așa, emisiunea a reușit să fie lider de audiență încă de la prima ediție.

„Se pare că suntem o echipă bună. Ne cunoaștem unul pe celălalt și cu bune și cu rele. Nu a fost ușor, nu am început așa în forță, am început mai greuț, ca lideri, dar mă refer la noi la filmări. Pentru mine au fost emoții, a fost puțin dificil. Nu mai făcusem de mult MasterChef, obișnuit cu alt format de atâta timp, când schimbi nu e ușor. Știam formatul, dar eu nu mai sunt același care eram acum 12-13 ani. Sunt mai înțelept, dau circumstanțe atenuante. Au trecut anii, am văzut foarte mulți concurenți, foarte multă mâncare, așa că știm despre ce vorbim.

Nu aș schimba nimic din actuala echipă. Amintirile sunt amintiri. E un nou început, o luăm de la capăt. Cred că la anul urmează un nou sezon. Anul ăsta am făcut un sezon, nu știu când urmează altul, posibil unul pe an”, a spus Sorin Bontea în exclusivitate pentru Libertatea.

Ce mănâncă Sorin Bontea seara

Apoi, celebrul chef a dezvăluit că îi este dor de primii lui ani în televiziune, deoarece era mai slab. Însă, pentru că este pofticios și mănâncă destul de des seara târziu, s-a îngrășat în ultimii 10 ani aproximativ 30 de kilograme.

„Îmi e dor de mine de la început, din primii trei ani de televiziune, pentru că eram slab, arătam bine. Am 20-30 de kilograme în plus. M-au îngrășat pâinea și berea. Îmi place să mănânc, sunt pofticios și mănânc seara târziu. Soția gătește acasă. Mie îmi plac ciorbele foarte mult. Și pâinea caldă. De foame mănânci orice, și bătaie. Mănânc, stau noaptea târziu…”, a mai dezvăluit Sorin Bontea pentru Libertatea.

