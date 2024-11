După mai multe sezoane de Hell’s Kitchen – Iadul Bucătarilor și Chefi la Cuțite, cei trei bucătari au decis să părăsească show-ul pe care îl duseseră pe primul loc în topul audiențelor în ultimii ani și să revină la emisiunea care i-a făcut cunoscuți.

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au plecat de la Antena 1 la finalul anului 2023, iar în primăvara anului 2024 au dezvăluit că au semnat din nou cu PRO TV. Iar în această toamnă, la câteva luni de când au parafat contractele, ei au apărut și pe post. Și au făcut-o cum nu se putea mai bine!

MasterChef, care s-a bătut în unele zile inclusiv cu Asia Express 2024, a fost lider de audiență. Astfel, cei trei bucătari au reușit să resusciteze un format care nu mai avea aproape deloc audiență la PRO TV, indiferent de numele juraților.

În urmă cu doar câteva zile, MasterChef a fost declarat cel mai bun show culinar în cadrul Galei Premiilor TVmania, iar Florin Dumitrescu a oferit un interviu în exclusivitate pentru Libertatea.

Cei trei chefi, întoarcere emoționantă la PRO TV

Printe altele, celebrul bucătar a afirmat că premiul abia câștigat este cel mai important din cariera lui, deoarece a venit după o perioadă foarte grea pentru el și colegii lui. Asta deoarece Antena 1 i-a dat în judecată după ce ei au părăsit Chefi la Cuțite.

„Noi am tot câștigat premiile de la TVmania, în fiecare an. Dar acesta mi se pare cel mai important. După o perioadă foarte grea, emoțional e foarte important. Cumva, după toată perioada asta dubioasă, s-a demonstrat ceva. De aici au plecat emoțiile: când ne-am întors în platou, în prima zi de filmare, a fost ca și cum nu am fi plecat niciodată. Era cumva… s-au șters cu buretele 10 ani de carieră și, când am în platoul MasterChef, parcă nu am fi plecat niciodată”, a spus Florin Dumitrescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Apoi, chef-ul a afirmat că a fost copleșit de faptul că publicul îi apreciază atât de mult și de faptul că MasterChef cu ei în postura de jurați a fost lider de audiență și a câștigat un nou premiu TVmania.

„În primul rând, noi, în momentul în care am văzut ce s-a întâmplat după prima ediție și am apreciat cumva că oamenii au primit cu căldură toată povestea asta, eu m-am simțit copleșit cumva de apropierea oamenilor către noi. Și recunoscător. Atâta timp cât vom fi împreună eu, Sorin, Cătălin și Gina, nu spun că publicul va veni după noi, dar ne vor asocia împreună și publicul va veni după această echipă. E ceva care pe mine mă depășește. Probabil chimia, sinceritatea noastră, faptul că suntem reali…”, a mai afirmat celebrul bucătar.

Florin Dumitrescu consideră că s-a maturizat profesional

Apoi, Florin Dumitrescu a spus că nu ar schimba nimic din tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, deoarece dacă încerci să schimbi un lucru, se vor schimba toate.

„Niciunul dintre noi nu încearcă să fie ceva ce nu e. Eu personal simt că nu m-aș fi schimbat. Oamenii din jurul meu poate văd schimbări, nu știu. Eu, personal, consider că nu m-am schimbat. M-am maturizat. Dar e normal și firesc cu vârsta. Eu tot ce-mi doresc este să fiu puțin mai smerit. Eu n-aș schimba nimic la mine. Dacă se schimbă ceva, se schimbă tot. Și nu vreau să schimb nimic, deloc”, a spus chef-ul pentru Libertatea.

