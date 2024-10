În această seară, bucătăria MasterChef primește doi invitați speciali, care îi vor provoca pe concurenți la un test al gustului. Mircea Bravo și simpatica lui bunică, tanti Lenuța, vin în cel mai iubit cooking show din România cu o ciorbă senzațională, care îi va pune în dificultate pe toți cei 18 concurenți rămași în competiție.

MasterChef România este locul unde s-a gătit întotdeauna cu pasiune, s-au împletit destine și s-au rumenit povești de succes. După eliminările de săptămâna trecută, cei 18 concurenți rămași i-au convins pe chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu de abilitățile lor și că merită să fie acum în bucătăria MasterChef.

„După cum știți, la MasterChef, surprizele apar la tot pasul. Astăzi avem parte de un test special, un test care se servește perfect cu doi invitați: Mircea Bravo și tanti Lenuța. Simpatica bunicuță a gătit o ciorbă cu peste 30 de ingrediente. Gustați pe rând și spuneți-ne câte un ingredient. Cine o dă în bară, merge la testul sub presiune”, le va spune Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii. Întrebată de cei trei chefi ce a gătit, tanti Lenuța le-a răspuns în stilul ei caracteristic: „Cum ce am gătit? Io-s invitată! Am așteptat să fiu servită…”

Testul la care vor fi supuși cei 18 concurenți, în încercarea lor de a descoperi ingredientele secrete puse de bunică în ciorbă, va fi un bun pretext de glume pentru tanti Lenuța. Văzând că Gabriel, unul dintre concurenți, încearcă să ghicească ingredientele mirosind preparatul, aceasta îi va spune: „Dar ce-i cu dumneata de o miroși? Dumneata miroși ciorba și după aia o mănânci?”. Nici Cristian Ușurelu, concurentul care și-a adjudecat singurul șorț de aur din acest sezon, nu va rămâne netaxat de simpatica bunicuță: „Nu o tot învârti acolo că se îmbată de cap. Caut-o și… la drum! Dacă ajungi să pupi și o domnișoară așa cum ai pupat lingura… sigur nu vezi poale-n gard”, îi va spune aceasta spre amuzamentul tuturor.

Cum vor reuși concurenții să treacă peste această probă și cine va intra la testul sub presiune, vedem astăzi, de la ora 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.

