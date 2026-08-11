După succesul răsunător al serialului „Plaha”, colaborarea dintre Ada Lupu și regizorul Igor Cobileanski continuă. Actrița se alătură distribuției filmului „Comoara lui Harap-Alb” (titlu de lucru: „Pădurea Șoaptelor Pierdute”), producție aflată în plină filmare la București, în rolul Sfintei Duminici.

Filmările pentru lungmetraj au început oficial pe 28 iunie 026, sub coordonarea lui Igor Cobileanski, regizorul din spatele serialului „Plaha”, devenit unul dintre cele mai comentate produse audiovizuale ale ultimului an. „Comoara lui Harap-Alb” este o coproducție România – Republica Moldova, semn al colaborării tot mai strânse dintre industriile cinematografice ale celor două țări, colaborare din care Ada Lupu a făcut deja parte, cu rezultate remarcate atât de critici, cât și de public.

Scenariul este o ecranizare a romanului omonim semnat de Mihai Mănescu (Humanitas Junior, 2024), distins cu premiul pentru cea mai bună carte de literatură pentru copii a anului la Premiile Cărturino. Pornind de la o adaptare liberă a poveștii lui Ion Creangă, filmul își propune o premisă inedită: ce s-ar întâmpla dacă Harap-Alb ar fi părăsit demult lumea basmelor și ar fi îmbătrânit printre noi, în Bucureștiul de azi?

Ada Lupu în filmul „Comoara lui Harap-Alb”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Din distribuție fac parte, alături de Ada Lupu, actori consacrați ai scenei românești: Bogdan Farcaș, în rolul Bătrânului Harap-Alb, dar și Iulian Postelnicu, în rolul antagonistului Spânul. Povestea este completată de personaje precum credinciosul Cal Năzdrăvan, într-o aventură gândită pentru întreaga familie, în care umorul, emoția și fantasticul se împletesc cu Bucureștiul contemporan.

Un look care surprinde: Sfânta Duminică, altfel

Primele imagini de pe platourile de filmare arată o Sfântă Duminică complet reinterpretată. Departe de imaginea tradițională, blândă și senină, a personajului din basm, Ada Lupu propune o variantă intensă și modernă: păr negru, lucios, dat pe spate, machiaj smoky accentuat în jurul privirii și o siluetă îmbrăcată integral în negru, cu bijuterii statement, choker-e suprapuse din metal și cercei mari, rotunzi.

Un detaliu de efect este tatuajul vizibil pe zona pieptului, care completează aerul de personaj misterios, cu multiple straturi, potrivit pentru o Sfântă Duminică adusă în plin București contemporan.

Actrița a fost surprinsă între reprize de filmare cu o expresie hotărâtă și o postură relaxată, dar impunătoare, care lasă loc de multă curiozitate legată de felul în care va arăta personajul pe marele ecran. Este exact genul de reinterpretare vizuală la care te-ai aștepta de la un proiect care își propune să aducă un basm clasic în lumea de azi: fantasticul păstrat, dar îmbrăcat într-o estetică nouă, îndrăzneață.

Din echipa de producție fac parte Andrei Gâțu, Costin Crețulescu și Mihai Mănescu, acesta din urmă semnând și scenariul, alături de co-producătorul din Republica Moldova, Arcadie Plăcintă.

Când va ajunge filmul în cinematografe

„Comoara lui Harap-Alb” urmează să aibă premiera în cinematografele din România în primăvara anului 2027. Revenirea Adei Lupu alături de Igor Cobileanski, la doar câteva luni după impactul avut de „Plaha”, confirmă un tandem regizor-actriță care pare să fi găsit rețeta potrivită pentru a aduce poveștile din spațiul românesc mai aproape de publicul de azi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Unica.ro
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
Elle.ro
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
gsp
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.RO
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
GSP.RO
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
Parteneri
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Avantaje.ro
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului
Adevarul.ro
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului
Transferurile FCSB, aruncate în aer: „Așa se întâmplă când aduci fotbaliști la capăt de drum, de la pompe funebre”. Exclusiv
Fanatik.ro
Transferurile FCSB, aruncate în aer: „Așa se întâmplă când aduci fotbaliști la capăt de drum, de la pompe funebre”. Exclusiv
Atac masiv la Kiev și Zaporojie, soldat cu 5 morți
Financiarul.ro
Atac masiv la Kiev și Zaporojie, soldat cu 5 morți
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
TVMania.ro
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cum şi-a triplat salariul un tânăr care a nu a vrut să facă o facultate. Meseria lui se caută în disperare
ObservatorNews.ro
Cum şi-a triplat salariul un tânăr care a nu a vrut să facă o facultate. Meseria lui se caută în disperare
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Libertateapentrufemei.ro
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Parteneri
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
GSP.ro
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
GSP.ro
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
Parteneri
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Mediafax.ro
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Redactia.ro
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Doctorița Adela Asmarandei a încetat din viață după 40 de ani dedicați copiilor: „A alinat și a salvat vieți”
KanalD.ro
Doctorița Adela Asmarandei a încetat din viață după 40 de ani dedicați copiilor: „A alinat și a salvat vieți”

Politic

Parteneri
David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. La ce oră începe semifinala și cine transmite evenimentul la TV
Fanatik.ro
David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. La ce oră începe semifinala și cine transmite evenimentul la TV
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online