După succesul răsunător al serialului „Plaha”, colaborarea dintre Ada Lupu și regizorul Igor Cobileanski continuă. Actrița se alătură distribuției filmului „Comoara lui Harap-Alb” (titlu de lucru: „Pădurea Șoaptelor Pierdute”), producție aflată în plină filmare la București, în rolul Sfintei Duminici.

Filmările pentru lungmetraj au început oficial pe 28 iunie 026, sub coordonarea lui Igor Cobileanski, regizorul din spatele serialului „Plaha”, devenit unul dintre cele mai comentate produse audiovizuale ale ultimului an. „Comoara lui Harap-Alb” este o coproducție România – Republica Moldova, semn al colaborării tot mai strânse dintre industriile cinematografice ale celor două țări, colaborare din care Ada Lupu a făcut deja parte, cu rezultate remarcate atât de critici, cât și de public.

Scenariul este o ecranizare a romanului omonim semnat de Mihai Mănescu (Humanitas Junior, 2024), distins cu premiul pentru cea mai bună carte de literatură pentru copii a anului la Premiile Cărturino. Pornind de la o adaptare liberă a poveștii lui Ion Creangă, filmul își propune o premisă inedită: ce s-ar întâmpla dacă Harap-Alb ar fi părăsit demult lumea basmelor și ar fi îmbătrânit printre noi, în Bucureștiul de azi?

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Din distribuție fac parte, alături de Ada Lupu, actori consacrați ai scenei românești: Bogdan Farcaș, în rolul Bătrânului Harap-Alb, dar și Iulian Postelnicu, în rolul antagonistului Spânul. Povestea este completată de personaje precum credinciosul Cal Năzdrăvan, într-o aventură gândită pentru întreaga familie, în care umorul, emoția și fantasticul se împletesc cu Bucureștiul contemporan.

Un look care surprinde: Sfânta Duminică, altfel

Primele imagini de pe platourile de filmare arată o Sfântă Duminică complet reinterpretată. Departe de imaginea tradițională, blândă și senină, a personajului din basm, Ada Lupu propune o variantă intensă și modernă: păr negru, lucios, dat pe spate, machiaj smoky accentuat în jurul privirii și o siluetă îmbrăcată integral în negru, cu bijuterii statement, choker-e suprapuse din metal și cercei mari, rotunzi.

Un detaliu de efect este tatuajul vizibil pe zona pieptului, care completează aerul de personaj misterios, cu multiple straturi, potrivit pentru o Sfântă Duminică adusă în plin București contemporan.

Actrița a fost surprinsă între reprize de filmare cu o expresie hotărâtă și o postură relaxată, dar impunătoare, care lasă loc de multă curiozitate legată de felul în care va arăta personajul pe marele ecran. Este exact genul de reinterpretare vizuală la care te-ai aștepta de la un proiect care își propune să aducă un basm clasic în lumea de azi: fantasticul păstrat, dar îmbrăcat într-o estetică nouă, îndrăzneață.

Din echipa de producție fac parte Andrei Gâțu, Costin Crețulescu și Mihai Mănescu, acesta din urmă semnând și scenariul, alături de co-producătorul din Republica Moldova, Arcadie Plăcintă.

Când va ajunge filmul în cinematografe

„Comoara lui Harap-Alb” urmează să aibă premiera în cinematografele din România în primăvara anului 2027. Revenirea Adei Lupu alături de Igor Cobileanski, la doar câteva luni după impactul avut de „Plaha”, confirmă un tandem regizor-actriță care pare să fi găsit rețeta potrivită pentru a aduce poveștile din spațiul românesc mai aproape de publicul de azi.

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