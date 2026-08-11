Situația celorlalte partide politice

Uniunea Salvați România (USR) a beneficiat de 1.983.502 lei, iar SOS România a primit 1.319.399 lei. De asemenea, Partidul Oamenilor Tineri (POT) a încasat 1.063.111 lei, Partidul Mișcarea Populară (PMP) a primit 72.619 lei, iar Forța Dreptei, condusă de Ludovic Orban, a obținut 68.956 lei. Toate aceste sume au fost virate pe data de 7 august 2026, conform informațiilor oficiale ale AEP.

Cum se alocă subvențiile partidelor

Legislația prevede în prezent că subvențiile sunt obținute de partidele politice pentru voturile de la alegerile parlamentare și locale. La parlamentare se ține cont de numărul de mandate obținute de partidele care au trecut pragul electoral de 5%. La locale primesc partidele care au peste 50 de consilieri județeni sau generali. Proporția de 75% e dată pentru rezultatele la parlamentare, respectiv 25% pentru locale, scrie Cotidianul.ro.

Conform publicației menționate, cele mai mari sume din subvenție se duc pe propagandă și publicitate. În anul 2025, potrivit Expert Forum, cele opt partide au primit subvenții în valoare de 232 milioane de lei. Anul acesta, valoarea a fost redusă cu 10% prin ordonanța „trenuleț” de la finalul anului 2025.

„În 2025, partidele au cheltuit 244 milioane de milioane de lei. Majoritatea banilor cheltuiți provin de la PSD – 97 de milioane de lei, AUR – 39,9 de milioane și PNL – 41 de milioane de lei. USR a cheltuit 37,4 de milioane de lei. SOS România a cheltuit 16,8 milioane de lei, iar POT – 8,5 milioane de lei.

Cea mai mare parte a fondurilor a fost cheltuită pentru presă și propagandă (117 de milioane de lei, 48%), personal (27 mil. de lei, 11%) și investiții în bunuri mobile și imobile (aproape 22 milioane de lei, 9%). Pentru organizarea de activități cu caracter politic s-au cheltuit 13 milioane de lei, iar pentru consultanță politică 11 milioane de lei”.

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 2 comentarii
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Comentarii (2)
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Mihai111 11.08.2026, 19:38

Adicã le mai dãm si bani, din banul public, ca sã ne ducã de râpã? Pe lângã salariile de presedinte, prim-ministru, vice-premieri, ministri, adjuncti, deputati, senatori, secretari de stat, sub-secretari de stat, consilieri, directori, sub-directori, etc…?! E bine! Cine zicea cã avem déficit?!

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Monseur 11.08.2026, 20:33

Cea mai mare problema nationala o constituie politicienii.

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