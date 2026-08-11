Alina Niculescu. Sursa foto: Arhiva personală

Cum a ajuns Alina Niculescu Miss Peace Europa

Niculescu povestește că preocuparea ei pentru educație a început încă din copilărie și că studiul a reprezentat mereu o prioritate pentru ea. A urmat atât domeniul juridic, cât și pe cel al literelor, două specializări pe care spune că le consideră complementare. „Sunt o tânără care a înțeles de timpuriu că educația reprezintă adevărata temelie a oricărui succes durabil. Pentru mine, studiul a fost întotdeauna o prioritate, fiind licențiată în Drept și absolventă a Facultății de Litere. Aceste două domenii s-au completat minunat în formarea mea, oferindu-mi rigoarea gândirii juridice și o înțelegere profundă a naturii umane”, spune ea.

Aceasta își amintește și de perioada copilăriei, când a participat la concursuri de performanță artistică. Potrivit tinerei, experiențele de atunci au contribuit la dezvoltarea disciplinei și a pasiunii pentru frumos. În prezent, spune că încearcă să îmbine pregătirea juridică și cea culturală cu activitatea prin care promovează pacea și cauzele sociale.

Drumul către titlul de Miss Peace Europa a început, conform Alinei Niculescu, prin participarea la mai multe competiții internaționale. Ea menționează concursuri dedicate frumuseții, dar și Miss Regina dEuropa, unde spune că a primit premii care au fost ulterior prezentate în presa de specialitate.

Tânăra susține că experiențele acumulate în aceste competiții au apropiat-o de marea finală, iar titlul de Miss Peace Europa a reprezentat, în viziunea ei, rezultatul unui parcurs îndelungat. Niculescu spune că printre elementele care au contribuit la câștigarea titlului s-au numărat înclinația sa spre diplomație, munca depusă în spatele reflectoarelor, dar și o campanie pe care o descrie drept bine organizată. „Am reușit să câștig datorită înclinației mele pentru diplomație și a unei munci enorme în spatele reflectoarelor. De asemenea, am avut o campanie bine organizată și o voință de fier”, afirmă românca.

Ea spune că în acest parcurs a fost importantă și susținerea primită din mediul de afaceri. Potrivit acesteia, mai mulți sponsori au crezut în potențialul ei și au investit în reprezentarea sa internațională.

Alina Niculescu. Sursa foto: Arhiva personală

Campania „Îngeri pentru visuri”, dedicată tinerilor

Niculescu susține că activitatea asociată titlului de Miss Peace Europa nu se rezumă la participarea la o competiție de frumusețe. Ea vorbește despre responsabilitatea socială pe care o presupune un astfel de titlu și despre proiectele în care s-a implicat.

Românca spune că, pentru ea, câștigarea competiției reprezintă și o formă prin care România poate fi prezentată în contextul european. „Munca din spatele unui astfel de titlu presupune o responsabilitate socială reală și oameni care să te voteze. Pentru mine, acest triumf este dovada supremă că grația și valorile noastre pot așeza țara la masa elitelor culturale europene”, spune ea. Niculescu mai afirmă că, dintre țările europene participante, România și Norvegia s-au calificat în topul celor mai bune impresii.

Una dintre campaniile importante pe care le-a realizat este „Îngeri pentru visuri”, un proiect dedicat tinerilor și concentrat pe prevenirea și combaterea consumului de substanțe interzise. Ea spune că implicarea într-o astfel de cauză nu a început odată cu participarea la competiția Miss Peace, ci încă din perioada școlii generale. „Este un flagel împotriva căruia am militat activ încă de când eram mică, în școala generală, implicându-mă constant în proiecte școlare”, povestește aceasta.

În cadrul concursului, aceasta spune că a colaborat și cu Azilul „Sfânta Teodora” din București, experiența care susține că i-a oferit ocazia să vadă modul în care sunt îngrijiți seniorii din cadrul azilului.

„A fost un moment de o emoție profundă când, chiar atunci, tinerii adulți din asociația Down Plus au venit să ni se alăture în acest proiect susținut de Organizația Internațională Miss Peace International, arătând că solidaritatea și iubirea nu au bariere”, spune ea.

„Înclinația mea spre diplomație a fost decisivă”

Niculescu spune că cel mai mult a ajutat-o să obțină titlul accentul pe diplomație. „Pe lângă munca uriașă, înclinația mea spre diplomație a fost decisivă”, spune ea.

Românca amintește și despre reacțiile presei străine din perioada respectivă, susținând că unele publicații au scris că a reușit să impresioneze diplomați din vest. „Sigur, ziarele străine au scris la momentul respectiv că am topit inimile diplomaților vestici, însă dincolo de metafore a existat o realitate profundă”, povestește Niculescu.

Ea spune că a avut o prietenie strânsă cu un diplomat vestic, care i-ar fi vorbit despre multiculturalism și toleranță. Experiența, afirmă aceasta, a motivat-o să continue parcursul început în competițiile internaționale. „Am avut șansa unei prietenii strânse cu un astfel de diplomat vestic, care mi-a vorbit extrem de frumos despre multiculturalism și toleranță, iar viziunea lui m-a ambiționat enorm să merg mai departe”, spune ea.

Un alt moment important spune că a fost discursul pe care l-a susținut despre pace. Niculescu susține că acesta a primit o evaluare foarte bună la nivel internațional și că a fost considerat unul dintre cele mai bune și mai impresionante discursuri. Potrivit acesteia, faptul că discursul a fost urmărit inclusiv de politicieni importanți de pe scena mondială i-a confirmat că mesajul pe care îl transmite poate ajunge la un public larg. „Faptul că politicieni importanți de pe scena mondială l-au vizualizat mi-a confirmat că mesajul meu are ecou și mi-a întărit dorința de a fi o voce puternică pe scena globală”, afirmă tânăra.

Planurile Alinei Niculescu: vrea să studieze media și jurnalismul

După câștigarea titlului de Miss Peace Europa, Niculescu spune că își dorește să continue să se dezvolte și în zona comunicării. Recent, aceasta s-a înscris la cursuri de media și jurnalism, pe care vrea să le finalizeze pentru a-și perfecționa tehnicile de comunicare.

„Pe plan profesional, îmi doresc foarte mult să termin cursurile de media și jurnalism la care m-am înscris recent, dorind să îmi perfecționez tehnicile de comunicare pentru a deveni o voce respectată la nivel internațional”, spune românca.

Pe plan personal, își dorește o familie. „Pe plan personal, îmi doresc o familie frumoasă și împlinită”, adaugă ea.

Niculescu vorbește și despre felul în care este percepută în spațiul public. Ea spune că este asociată deseori cu celebra actriță din Turcia care a interpretat personajul Nihan în serialul „Dragoste infinită”, datorită asemănării pe care oamenii o văd între cele două. Potrivit acesteia, de aici a apărut și povestea dintre „Nihan de România” și David, o asociere care a atras atenția publicului online și a generat numeroase reacții. „Această legătură, învăluită în mister, a fascinat internetul, fiind vizualizată de sute de mii de oameni curioși și fani ai serialului, lucru confirmat și de succesul răsunător al podcastului celebru în care am apărut”, explică ea.

Alina visează să o familie frumoasă și împlinită. Sursa foto: Arhiva personală

„Angela, povestea unei balerine”, prima carte publicată

Pe lângă drept, litere, competiții internaționale și proiecte sociale, Niculescu spune că are și o pasiune pentru scris. Prima sa carte publicată se numește „Angela, povestea unei balerine” și spune despre aceasta că este o poveste plină de sensibilitate. În prezent, spune că lucrează la un volum de poezii care este aproape de momentul publicării.

Pentru ea, scrisul nu reprezintă doar o activitate pe care a învățat să o practice, ci o pasiune pe care spune că o are dintotdeauna. Tânăra consideră că talentul de a scrie este un dar pe care trebuie să îl împărtășească.

„Pentru mine, scrisul este o pasiune profundă cu care m-am născut. Nu îl privesc neapărat ca pe un talent al meu personal, ci ca pe un dar pur de la Dumnezeu în care eu cred foarte mult și pe care am datoria sfântă să îl împărtășesc cu lumea prin cuvinte lăsate să curgă din suflet”, spune ea.

Prima carte publicată de Alina. Sursa foto: Arhiva personală

Mesajul ei pentru cei care nu au curaj să-și urmeze visul

Niculescu vorbește despre oamenii care au un vis, dar cărora le lipsește încrederea necesară pentru a face primul pas. Pentru ea, credința, iubirea, bunătatea și curajul sunt elementele care pot ajuta o persoană să își urmeze drumul. „Credința, iubirea, bunătatea și curajul de a face primul pas reprezintă adevăratul mesaj și unicul motor capabil să conducă pe cineva exact acolo unde își dorește”, afirmă ea.

Aceasta consideră că succesul nu trebuie măsurat doar prin recunoașterea publică, ci prin capacitatea unei persoane de a acționa și de a-și depăși temerile. „Totul pornește de la determinarea de a lăsa temerile în urmă și de a avea încredere deplină în propriul parcurs”, susține românca.

Mesajul ei este ca oamenii să își găsească motivația interioară și să nu își măsoare valoarea prin comparația cu cei din jur. „Aprinde scânteia interioară, lasă teama să se dizolve în propria-ți lumină și ai încredere neclintită în măreția propriului parcurs. Frumusețea autentică nu se oglindește în sticlă, iar succesul nu se măsoară prin comparație cu ceilalți”, spune aceasta.

Niculescu spune că titlul nu este doar despre apariția pe scenă sau despre imaginea asociată unei competiții de frumusețe. Ea spune că își dorește ca rolul pe care îl are să aibă și o componentă socială. „Pentru mine, nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”, concluzionează Alina Niculescu.

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