Operațiunea s-a încheiat cu succes după ce un elicopter SMURD al Inspectoratului General de Aviație (IGAv) a reușit să îi preia pe ambii drumeți și să îi transporte spre o unitate medicală.

Epuizare și o leziune la picior pe un traseu de extremă dificultate

Apelul de urgență a fost inițiat de cei doi turiști după ce starea fizică nu le-a mai permis continuarea drumeției.

La evaluarea telefonică, salvatorii au constatat că o persoană suferea de o stare avansată de epuizare fizică, în timp ce a doua prezenta o luxație la nivelul unui membru inferior.

Deși ambele persoane erau conștiente și în stare stabilă, poziționarea lor pe munte făcea imposibilă coborârea fără ajutor specializat.

Salvamontiștii din Argeș au menținut legătura telefonică permanentă cu victimele pentru a le monitoriza starea.

Reprezentanții structurilor de salvare au precizat că, în absența resursei aeriene, o acțiune terestră de recuperare din acea zonă izolată ar fi durat aproximativ 10 ore, expunând atât victimele, cât și salvatorii la riscuri suplimentare.

„Viața lor nu a fost pusă în pericol iminent, nefiind vorba despre o urgență medicală majoră. În lipsa elicopterului, o astfel de situație presupune parcurgerea unei intervenții terestre de către echipele Salvamont, care ar fi durat aproximativ 10 ore în acea zonă greu accesibilă”, au transmis reprezentanții Inspectoratului General de Aviație.

De ce a durat până la sosirea elicopterului

În prima fază a solicitării, nicio aeronavă din zona imediat apropiată nu a fost disponibilă, situație care a ridicat semne de întrebare.

Reprezentanții IGAv au explicat ulterior că resursele aeriene au fost direcționate inițial către cazuri mai grave, alocarea făcându-se strict în baza codurilor de urgență.

La momentul apelului din Argeș, elicopterul SMURD Mureș se afla angrenat într-o misiune la Săpânța, în județul Maramureș, unde intervenea pentru salvarea unei persoane strivite.

În paralel, elicopterul SMURD Caraș-Severin acționa la un accident rutier grav în localitatea Nicolinț.

După finalizarea misiunii din Maramureș și predarea pacientului critic, elicopterul de la Târgu Mureș a fost redirecționat imediat către Munții Făgăraș pentru a efectua extragerea celor doi tineri blocați pe creastă.

Victimele au fost duse la spital

Echipajul aerian a ajuns în condiții de siguranță la locul indicat de salvamontiști și a efectuat îmbarcarea celor două persoane conștiente.

Tinerii au fost transportați pe calea aerului până în localitatea Victoria, din județul Brașov, unde erau așteptați de o ambulanță SMURD la sol.

După o primă triere și evaluare medicală realizată la locul de aterizare din Victoria, ambii tineri au fost preluați și transportați la spital pentru investigații paraclinice detaliate și îngrijiri de specialitate.

Autoritățile reamintesc drumeților să verifice prognoza meteo și să nu se aventureze pe traseele dificile de creastă fără echipament adecvat și o pregătire fizică corespunzătoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE