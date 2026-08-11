Născut în zodia Capricorn, Daniel Chiorean este model și online fitness coach, iar forma lui fizică este una de invidiat. Tânărul are multe tatuaje care pot fura privirile celor din jur, vine sigur pe el în această experiență și vrea să fie descoperit exact așa cum este, deoarece garantează multă naturalețe.

Chiar dacă la prima vedere fură atenția cu un corp bine lucrat și cu tatuajele pe care le are, Daniel Chiorean admite că este mai mult de atât de descoperit la el. Viața l-a purtat prin experiențe diverse și are deja bifate mai multe prezențe pe copertele unor cărți internaționale.

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„Simt că este o oportunitate frumoasă de care mă bucur. Sunt mândru să fac parte din sezonul 10”, a spus Daniel Chiorean înainte ca Insula Iubirii 2026 să debuteze la Antena 1.

Când s-a înscris la Insula Iubirii, el a realizat că prezența camerelor va face imposibil să ascundă ceva, și tocmai asta și transmite: vrea să fie cât mai real posibil!

„Vreau să fiu exact cum sunt în viața reală și sunt convins că asta se va vedea. Adică o persoană modestă, sociabilă, sigură pe sine și pasională. E greu într-un reality să te prefaci, iar dacă o faci, lumea va ajunge să vadă asta”, a spus Daniel Chiorean în exclusivitate pentru Libertatea.

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