Femeia avea atribuții de administrare în fapt a companiei cu acționariat italian, iar anchetatorii susțin că transferurile ar fi fost efectuate în mod nejustificat.

În urma investigației, polițiștii au făcut cinci percheziții domiciliare în București.

Polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au pus în aplicare, pe 10 august, cinci mandate de percheziție.

„La data de 10 august, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată. În prezenta cauză, cercetările sunt efectuate față de trei bănuiți”, a transmis Biroul de presă al DGPMB.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Potrivit anchetatorilor, transferurile de 1,35 milioane de lei au avut loc în perioada ianuarie 2023 – mai 2023.

Femeia în vârstă de 47 de ani avea atribuții de administrare în fapt a unei societăți comerciale cu acționariat italian care activa în domeniul agențiilor de turism. Banii ar fi ajuns la societăți comerciale administrate de apropiați ai femeii. Și aceste persoane sunt vizate în dosarul penal.

Femeia de 47 de ani a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare în formă continuată sub supravegherea procurorilor.

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