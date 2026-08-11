Cursele vor fi operate în zilele de luni, miercuri și vineri, oferind o alternativă mai rapidă pentru pasagerii care călătoresc între România și China.

Ruta va fi operată tur-retur pe traseul Beijing (PEK) – București (OTP) – Zagreb (ZAG).

Reluarea conexiunii aeriene a fost marcată oficial printr-o ceremonie organizată la Beijing de Ambasada României în Republica Populară Chineză. La eveniment au participat oficiali ai Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, precum și reprezentanți ai unor instituții și agenții specializate.

Din 4 septembrie, Bucureștiul va avea din nou o conexiune aeriană directă cu Beijingul Sursa foto: Ambasada României în Republica Populară Chineză

„Ambasada României în Republica Populară Chineză a marcat un moment de referință în planul relațiilor bilaterale dintre România și Republica Populară Chineză, prin găzduirea ceremoniei dedicată reluării zborurilor directe dintre Beijing și București, începând din 4 septembrie anul curent.”

Potrivit Ambasadei României, noua rută reprezintă un pas important pentru conectivitatea dintre cele două țări.

Pasagerii vor avea la dispoziție trei curse săptămânale, programate luni, miercuri și vineri.

Potrivit autorităților române, reluarea zborurilor directe va elimina necesitatea unor escale pentru călătorii care aleg această conexiune și va contribui la reducerea timpului total de călătorie.

Noua legătură aeriană este văzută și ca o oportunitate pentru creșterea schimburilor comerciale și turistice dintre România și China.

Ambasadorul României în Republica Populară Chineză, Dan-Horia Maxim, a subliniat importanța reluării zborurilor directe.

„Reluarea zborurilor directe între București și Beijing reprezintă un succes diplomatic și economic major, menit să apropie comunitățile noastre. Acest coridor de conectivitate va impulsiona și deschide noi oportunități de dialog și cooperare, generând avantaje concrete pe multiple paliere de interes comun.”, a transmis ambasadorul României în R.P. Chineză, Dan – Horia Maxim.

Conexiunea directă dintre București și Beijing are o istorie de peste cinci decenii.

În 1974, compania TAROM a inaugurat ruta București-Beijing, creând o legătură aeriană directă între România și China.

Un bilet dus-întors între București Beijing pornește de la peste 600 de euro.

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