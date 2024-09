Simona Gherghe, fosta prezentatoare a emisiunii „Acces Direct”, a dezvăluit în sfârșit adevăratul motiv pentru care a decis să se retragă de la cârma emisiunii după opt ani de succes. Într-un interviu recent, vedeta a explicat că presiunea reacțiilor publicului și criticile constante au devenit copleșitoare, iar decizia de a pleca a venit din nevoia de a-și proteja echilibrul personal și emoțional.

Deși și-a dorit o schimbare în direcția emisiunii, planurile ei nu s-au aliniat cu cele ale managerilor postului, motiv pentru care a decis să renunțe.

„N-am mai putut să duc tot ce era acolo, toate cazurile acelea, toate poveștile acelea prin care am trecut în cei 8 ani în care am fost acolo. Am trecut prin niște perioade foarte grele, hate masiv pentru niște situații care n-au ținut de mine. Din partea publicului (n.r am primit hate) și cu niște lucruri pe care mi-a fost greu să le gestionez, ele s-au adunat.

Și de aici o dată, de două ori, de cincizeci de ori…iar la un moment dat când am spus că vreau să schimb lucrurile, că rămân pe slotul acela, dar haideți să facem altceva. Ei au crezut că proiectul poate să continue, drept dovadă continuă și acum. Ei sunt manageri, au procedat cum trebuie să procedeze. Doar că eu n-am mai putut să fac lucrurile acelea”, a declarat Simona Gherghe în cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir.

„Scandalul acela cu Ioana Tufaru… a fost un mare, mare scandal”

Un moment dificil pe care Simona Gherghe l-a rememorat a fost scandalul declanșat de un episod controversat la „Acces Direct”, care a implicat-o pe Ioana Tufaru, fiica regretatului actor Dan Tufaru. Prezentatoarea a recunoscut că a fost un moment greu de gestionat, dar a reușit să depășească provocările și să continue în televiziune.

„Scandalul acela cu Ioana Tufaru… a fost un mare, mare scandal”, a spus prezentatoarea. „Pentru mine, a fost ca o cotitură, pentru că atunci m-am gândit foarte serios, poate ar trebui să fac altceva”, a spus Gherghe. Însă, în aceeași perioadă l-a cunoscut pe Răzvan Săndulescu, actualul său soț, ceea ce i-a dat o nouă perspectivă asupra vieții.

„Legat de povestea asta, când viața îți dă ceva foarte rău, cumva urmează și ceva foarte bun. N-am putut să duc ce s-a întâmplat, pentru că eu știam că nu era ceva care a ținut de mine, adică nu era alegerea mea, și nu o spun când spun alegerea subiectului… Mă rog, a fost un material care a fost difuzat pe vremea aia la „Acces” (n.r. Acces Direct), în care fata aia a fost într-adevăr umilită. Problema e că nici eu, nici producătorul, noi nu am văzut acel material, ne-a fost furnizat în emisie…”, a spus aceasta.

După plecarea sa, Simona Gherghe a fost înlocuită de Mirela Vaida, care a preluat moderarea emisiunii.

Care a fost primul salariu al Simonei Gherghe la Antena 1

La podcastul lui Teo Trandafir, vedeta a mărturisit că primul salariu la Antena 1, pe care l-a primit în anul 2002, a fost de 1.100 lei. „Aveam 11 milioane, adică 250 de dolari. Era în anul 2002. Era foarte puțin. Plăteam chirie”, a spus Simona Gherghe.

