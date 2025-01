Artistul este tatăl a doi copii, Karina, în vârstă de 14 ani, din căsnicia cu Alina Laufer, și David, din căsnicia cu Ramona Prodea. Artistul a divorțat în urmă cu mai mulți ani de Alina, iar fiica lor a rămas în grija acesteia.

După divorțul de Alina Laufer, s-a spus că artistul nu mai are nicio legătură cu fiica sa, însă, abia acum Jorge a povestit cum au stat de fapt lucrurile.

„S-a spus că nu mă implic sau că nu sunt în viața Karinei. Asta mă durea cel mai tare pentru că eu am muncit foarte mult la relația asta a mea cu Karina. Când treci printr-un divorț, în cazul nu a fost așa de ușor și părinții uneori au tendința să folosească monedă de schimb copilul și atunci devine foarte dificilă despărțirea pentru copil”, a dezvăluit artistul în emisiunea „Vorbește Lumea”, potrivit Unica.

„Când m-am separat de Karina a fost cea mai mare durere. Acolo am suferit enorm, am fost și într-o depresie. Pe mine divorțul nu m-a afectat, m-a afectat faptul că nu am putut să petrec timp cu Karina cum ar trebui în mod normal.

Dacă sunt tați care pleacă după divorț și nu le mai pasă, se roagă mamele de ziua lor să îi sune, eu eram ca un cățel în fața casei, abia așteptam să mi-o dea pe Karina. L-am simțit pe Dumnezeu de foarte multe ori în viața mea, am simțit ajutorul lui negreșit”, a precizat cântărețul, care în prezent are o căsnicie fericită cu Ramona Podea. Cei doi sunt împreună de mai mulți ani.

