Alina Laufer, mama gemenilor Davina și Nathaniel, care în curând vor împlini 4 ani, trece printr-o perioadă solicitantă. Micuții merg la grădiniță, însă răcelile frecvente îi țin mereu în priză pe Alina și soțul ei, Ilan Laufer. Frumoasa mămică mărturisește că virusurile par să nu le mai dea pace, afectând întreaga familie.

„Nu mai pot cu răcelile. Mai mult bolnavi i-am avut decât sănătoși. Davina și Nathaniel fac 4 ani anul viitor și i-am mutat la o grădiniță de stat. Nu e rău deloc acolo, s-au obișnuit, le place, dar nu știu de unde atâtea răceli. Suntem toți răciți. Sunt în arest la domiciliu, nici afară nu i-am scos, e vremea urâtă, ei răciți, sper să supraviețuiesc de sărbători și să își revină și ei până atunci. Important este să fiu eu sănătoasă. Mă enervează că toată lumea își dă cu părerea, de ce nu le dau cu nu știu ce uleiuri sau de ce nu le dau suplimente. Le dau vitamine, mănâncă OK, sunt răceli normale, îmi dau seama cât sunt de rezistenți. Nu am ajuns la spital cu ei, nu fac febră mare, am fost toți bolnavi, răciți”, a declarat Alina Laufer pentru Click!

În pofida oboselii, Alina încearcă să păstreze o atitudine pozitivă și glumește că știe tratamentele „pe de rost”. „M-am transformat în medic pediatru pentru orice, știu, am tratamentul la tot. Am dus-o numai așa, cu asta ne ocupăm”, a mai spus vedeta pentru sursa mai sus-menționată.

Cum a slăbit Alina Laufer 10 kilograme

Pe lângă provocările vieții de zi cu zi, Alina Laufer se bucură de o reușită personală. Din luna februarie, a reușit să slăbească 10 kilograme, revenind la greutatea pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată cu gemenii. În prezent, fosta soție a lui Jorge are 50 de kilograme și este mândră de silueta ei.

„Eu sunt la regim începând din luna februarie-martie, cred că am slăbit vreo 10 kilograme. Sunt pe keto, low carb keto, nu mănânc carbohidrați, pâine, dulciuri. Am renunțat la ele, deși sunt preferatele mele. Am mai gustat din cozonacii mamei, care s-a specializat, dar cu măsură. Eu fac acasă pâine keto. Am slăbit și vara asta chiar dacă am fost plecați la mare. M-am pus pe carbohidrați. Acum am 50 de kilograme. Am ajuns de la greutatea de 60 la 50. În sfârșit am greutatea pe care o aveam atunci când am rămas însărcinată cu gemenii”, a dezvăluit Alina Laufer.

„De Crăciun și de Revelion mergem la ai mei, la Cornu”

Planurile familiei pentru sărbătorile de iarnă reflectă dorința de liniște și timp petrecut în familie. Alina și Ilan Laufer vor merge la Cornu, acasă la părinții Alinei, unde vor savura preparatele tradiționale delicioase gătite de mama vedetei.

„De Crăciun și de Revelion mergem la ai mei, la Cornu și sper să prindem zăpadă la munte, poate prindem un derdeluș să se bucure copiii.

În mod special îmi doresc sănătate de Revelion, cel mai tare, în rest muncim. O să vină și Moșul. Moș Nicolae a fost mai din scurt. Cu răcelile astea nu prea ne-a ars de nimic. Nu o să gătesc eu de Crăciun, mergem la mama, frumos, unde o să avem de toate. Weekendul trecut am tăiat și porcul, e pregătit, tranșat, face mama cele mai bune sarmale și cei mai buni cozonaci.”

