„În prima mea tentativă de mutat la Bucureşti, am stat 10 luni. M-au luat toate complexele din Univers. Toate fricile… M-am înconjurat de nişte oameni pe care am ajuns să îi admir şi mi-am dat seama că au fost proiecţii. Minciuni, pe care ţi le spui tu. Când am decis să pun stop, am suferit foarte tare. M-am întors în Timişoara şi am intrat într-o depresie. Două săptămâni am stat cu jaluzele trase la geam. Nu mai voiam să aud pe nimeni. Mi se părea că toată lumea e pe interes, că vrea ceva de la mine, că nimeni nu-mi apreciază munca, că toată lumea vrea de la mine simplu, când eu nu sunt simplu. În a scrie. Eu sunt simplu, dar mult mai simplu”, a povestit Feli la Antena Stars.

„Până într-o zi, când m-a sunat Şerban, ca să aflu că el şi cu Smiley vorbeau şi îşi doreau de mult să lucrăm împreună. Puteam să zic gata, de mâine vin la studio. Dar nu am vrut. Am vrut să-mi ling rănile, pentru că eu nu mă arunc dintr-o iubire în alta. Pentru că nu am vrut să îmi aduc fricile şi frustrările aici. Deşi, pentru că sunt om, am adus câteva. Smiley mi-a zis că rănile se vindecă în timp. Şi mi-am dat timp”, a mai spus Feli Donose.

