Originar din Galați, însă mutat de ceva vreme la București, unde studiază teologia, Adrian Galbinu, îmbrăcat în haine negre, a cântat pe scena de la „Vocea României”, sezon 11 melodia „Hallelujah”. Imediat i-a surprins pe jurați cu vocea lui, însă în special pe Smiley, care s-a întprs primul.

Adrian Galbinu, în haine preoțești pe scena de la „Vocea României”, sezon 11

Ulterior, până la sfârșitul piesei, concurentul a reușit să întoarcă toate cele patru scaune. Totuși, Tudor Chirilă a avut un as în mânecă și i-a pus pe mut pe Horia Brenciu și Theo Rose, pentru a avea mai multe posibilități de a-l convinge pe Adrian să vină în echipa lui, scrie protv.ro.

„E foarte important că în acest sezon există acest buton, ca să am și eu parte de liniște”, a spus Tudor Chirilă. Și Smiley a luat apoi cuvântul: „Și eu am cântat la Biserică atunci când eram mic, în seara asta ai cântat așa curat, nu aveam cum să mă întorc.

Nu am avut niciodată un om îmbrăcat în straie preoțești la Vocea României. Mi-aș dori foarte tare să te am în echipa mea, ești o voce cu care am lucrat și cu care vreau să lucrez”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Ce spune despre România un botez acasă la căldărarii din Corcova, care au emigrat și s-au făcut zugravi. „În Belgia avem toate condițiile”

Un moment neașteptat a avut loc apoi când Theo Rose și Horia Brenciu au jucat mimă pentru a-l convinge pe Adrian să aleagă echipa lor. În final, Adrian a ales să meargă mai departe alături de Smiley.

Cine sunt vocal coaches de la Vocea României, sezonul 11

Fiecare antrenor are, la rândul lui, câte un vocal coach care să îi ajute pe concurenți să ajungă la cea mai bună versiune a lor. Astfel, Horia Brenciu și Theo Rose le au alături de ei pe Alessandra și Nicole, două voci extraordinare.

Smiley va fi ajutat de Alina Dincă, cea care a fost alături de el încă din 2011. Irina Baianț a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că se alătură show-ului „Vocea României”, în sezonul 11. Ea va avea rolul de vocal coach în echipa lui Tudor Chirilă, cu care a mai colaborat pentru emisiunea de la PRO TV.

„Anul acesta, colaborarea cu Tudor Chirilă mi-a oferit scaunul de vocal coach pentru membrii echipei lui. Este o experiență superbă, emoționantă și cu ajutorul vostru câștigătoare și în acest sezon. Mulțumesc, Tudor! Echipei Vocea României și mai ales vouă celor care ne veți urmări și susține din 8 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:30 pe ProTV. Sezonul 11 – The Joy of Singing. Vocea României!”, a transmis în mediul online artista.

Recomandări SUA vor trimite în România mai multe avioane F16 „pentru a apara granița NATO” după descoperirea fragmentelor de dronă în Tulcea

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Carmen Harra, previziuni SUMBRE pentru toamna lui 2023. E JALE! Ce ne așteaptă

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

AVANTAJE.RO Oana Roman a făcut o criză de nervi din cauza Isabelei, fiica sa: „Efectiv mi-am ieșit din minți”. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat

FANATIK.RO Noul loc spectaculos din România de care puțini au auzit. “Colțul de Rai” apărut de nicăieri te duce cu gândul al Delta Dunării

Știrileprotv.ro Denis Hanganu s-a căsătorit. Cât de frumoasă este aleasa starului din „Clanul”| GALERIE FOTO

Observatornews.ro Filmul atacului de la Grădina Zoologică din Sibiu, unde o fetiță de 8 ani a fost mușcată de un lup alb. Copila a băgat mâna prin gard

Orangesport.ro "L-am lichidat". Giovanni Becali anunţă că a scos din peisaj un impresar rival, cu contracte importante în Liga 1 | EXCLUSIV

Unica.ro Cel mai mare regret al Reginei Elisabeta. Decizia luată a urmărit-o toată viața