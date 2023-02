Om de televiziune și prezență plină de energie pe micul ecran, Adriana Bahmuțeanu are o poveste de viață impresionantă, cea mai mare parte a acesteia desfășurată în lumina reflectoarelor. Încă de mică aceasta și-a dorit să devină jurnalist, dar celebritatea nu i-a adus-o presa scrisă, ci emisiunile de televizune de tip tabloid.

În atenția presei au adus-o adesea pe Adrianei Bahmuțeanu și scandalurile cu fostul soț, Silviu Prigoană, cu care a fost căsătorită de cinci ori. Mama a doi copii, aceasta se pregătește să se căsătorească pentru a șaptea oară. Actualul partener al vedetei este George Restivan.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au căsătorit prima dată în anul 2003, dar au divorțat imediat după luna de miere. S-au recăsătorit în ianuarie 2004, însă s-au despărțit iar în luna mai a aceluiași an. S-au recăsătorit în 2005 și au divorțat pentru a treia oară în 2007. Au stat despărțiți aproape doi ani, iar în 2009 s-au împăcat. Căsnicia a durat de această dată trei ani și în 2012 au divorțat a patra oară. Ultima dată s-au căsătorit în anul 2013, de Paște, dar au divorțat din nou în primăvara anului 2015.

Denise Rifai și-a întrebat invitata dacă Silviu Prigoană a fost marea ei iubire, iar Adriana Bahmuțeanu a vorbit pe larg despre acest subiect.

„A fost dragostea de la vremea respectivă. Nu pot spune că a fost marea mea dragoste. A fost o relație de tip fachirul și cobra. Eu eram cobra și el era fachirul. A fost o relație elastică. În momentul în care ne iubeam cu patimă și când ne certam o făceam cu patimă și ne despărțeam cu patimă.

Nu puteam să ies din cercul ăsta vicios. Mi-a fost greu să rup această relație și am rupt-o târziu, după ce mi-am dat seama că îmi expun copiii unui stres inimaginabil. Copiii mei au fost motivul pentru care am decis să pun punct căsniciei cu Silviu Prigoană. El nu a dorit asta. Eu puteam să stau bine-merci și acum, să fiu o doamnă, să stau în cea mai frumoasă casă din București, dar nu m-aș fi simțit bine și cred că aș fi ajuns la Spitalul 9.

„Mi-au trebuit ani de terapie. I-am tolerat amante, amantlâcuri, jigniri, umilințe”

Până la urmă am făcut pasul cel mare și mi-au trebuit ani de terapie, ani de lucru cu mine ca să-mi dau seama cât am de recuperat, cât am de reconstruit la propria persoană, unde am greșit. Am greșit în foarte multe privințe. DE exemplu, am fost foarte tolerantă, i-am tolerat foarte multe lucruri lui Silviu Prigoană, de dragul de a păstra căsnicia. I-am tolerat amante, amantlâcuri, jigniri, umilințe. Până când am zis: gata, stop, eu nu mai pot!”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit WOWbiz.ro.

„M-a bătut, recunosc, dar l-am bătut și eu pe el. Ne băteam parte în parte”

Căsnicia lor a fost presărată cu multe situații neplăcute. Adriana Bahmuțeanu a recunoscut în emisiunea de la Kanal D că a fost lovită de fostul soț. De asemenea, fosta prezentatoare a confirmat povestea cu pliciul de muște și a spus că Silviu Prigoană a lovit-o cu acest obiect.

„Povestea pliciului este adevărată. Silviu Prigoană fiind un tip căruia nu îi plac produsele chimice pentru curățatul casei sau spray-urile de muște. Și atunci aveam foarte multe pliciuri prin casă și hârtie din aia ca la țară să se lipească muștele. Și pentru că aveam pe toate fotoliile și canapelele câte un plici, îți dai seama că era obiectul cel mai la îndemână să te iei la încăierat. Evident că ne-am bătut cu pliciurile. M-a bătut, recunosc, dar l-am bătut și eu pe el. Ne băteam parte în parte. E urât ce se întâmplă.

„Eu cu mintea mea de acum aș pune punct din prima”

Poate povestea mea a fost mai expusă și prin prisma faptului că eram amândoi persoane cunoscute, dar se întâmplă în multe case din România: oamenii să se certe, să se ia la bătaie, ea să plece la mă-sa cu catrafusele și cu copiii și apoi să se întoarcă. Se întâmplă în multe familii la care nu se ajunge la Tribunal. Asta se numește o relație toxică. Eu cu mintea mea de acum aș pune punct din prima. Nu aș mai sta să mă jignească, să mă umilească nimeni”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

