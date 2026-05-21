Cerere fără precedent pentru vacanțele în Grecia

Pentru vara anului 2026, Grecia așteaptă un total de 39 de milioane de nopți de cazare rezervate, o performanță ce o plasează în fruntea pieței europene de turism.

„Cererea pentru proprietăți de tip Airbnb a crescut semnificativ, semn că turiștii preferă opțiuni flexibile și private atunci când călătoresc”, notează raportul Travel and Tour World.

Sezonul turistic din Grecia este acum mai extins decât oricând, cu creșteri de rezervări de 13,5% în iulie, 11,4% în august și 12,4% în septembrie. Această tendință demonstrează că turiștii aleg tot mai des să își prelungească sejururile, ceea ce aduce beneficii economice atât operatorilor locali, cât și infrastructurii turistice, evitând supraaglomerarea în lunile de vârf.

Prețuri premium în creștere

Grecia conduce Europa și în privința veniturilor din închirieri sezoniere, cu tarife medii pe noapte care au crescut cu 55% față de extrasezon, ajungând la 174 de euro. Alte destinații mediteraneene, precum Croația și Portugalia, urmează în clasament, dar cu diferențe notabile în ceea ce privește prețurile medii pe noapte: 154 de euro (+37,6%) și 160 de euro (+36,5%).

Această creștere a tarifelor reflectă atracția deosebită a Greciei, unde turiștii sunt dispuși să plătească mai mult pentru a se bucura de peisajele spectaculoase și de ospitalitatea unică oferită de insulele și stațiunile sale de coastă.

O tendință regională în creștere

În întreaga Europă, cererea pentru închirieri pe termen scurt în perioada de vară este preconizată să crească cu 7,8% față de 2025, ceea ce înseamnă aproximativ 6,4 milioane de nopți suplimentare. Dacă regiunea mediteraneană rămâne lider de piață, țările din nordul Europei înregistrează cele mai mari creșteri anuale. Danemarca conduce cu o creștere de 50,9%, urmată de Polonia (+19%), Suedia (+17,8%) și Norvegia (+15%).

Chiar și în acest context competitiv, Grecia continuă să se evidențieze:

Grecia: +9,3% creștere, 3,9 milioane de nopți rezervate

Italia: +11,6% creștere

Portugalia: +5,7% creștere

Spania: +1,9% creștere

Croația: -6,4% scădere

Perspective economice și provocări pentru Grecia

În ciuda prognozelor favorabile pentru vară, luna aprilie a înregistrat o scădere de 7% a cererii pentru închirieri pe termen scurt, cu o rată de ocupare de doar 54,8%. Totuși, prețurile au continuat să crească, atingând o medie de 107,1 euro pe noapte, cu un venit generat per proprietate disponibilă de 58,7 euro, o creștere de 2,1% față de aceeași perioadă din 2025. Această tendință indică încrederea operatorilor în redresarea pieței în lunile de vară.

Analiștii susțin că evoluția turismului în Grecia este influențată de factori precum creșterea costurilor de călătorie și tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care determină europenii să opteze pentru destinații mai apropiate de casă. Grecia câștigă teren datorită accesibilității sale, patrimoniului istoric bogat și infrastructurii turistice bine dezvoltate.

Grecia, un magnet pentru toate tipurile de turiști

Diversitatea geografică și culturală a Greciei rămâne unul dintre atuurile sale majore. De la plajele însorite din Creta și Rodos, la satele albe iconice din Santorini și Mykonos, țara oferă o combinație unică de frumusețe naturală și experiențe autentice. Astfel, Grecia atrage atât turiști de lux, cât și călători cu bugete mai restrânse, toți în căutare de aventuri în sudul însorit al Europei.

Pe măsură ce sezonul estival din Europa se apropie, Grecia își consolidează poziția, devenind un etalon pentru prețurile sezoniere și popularitatea sejururilor prelungite. «Turiștii prioritizează din ce în ce mai mult destinațiile care oferă un amestec de patrimoniu cultural, peisaje spectaculoase și opțiuni de cazare flexibile», conform Travel and Tour World.

Cu cererea în creștere, prețuri premium și o ofertă turistică diversificată, Grecia se pregătește să încheie vara anului 2026 cu rezultate financiare impresionante, continuându-și ascensiunea ca una dintre cele mai râvnite destinații europene de vacanță.