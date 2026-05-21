Sprijin în limba maternă de la primarul orașului

Vestea cumplită a decesului tinerei de 26 de ani a fost transmisă familiei chiar de către primarul orașului Görlitz, Octavian Ursu (CDU), politician originar din România.

Acesta a menținut o legătură strânsă cu rudele victimelor pe parcursul întregii operațiuni și s-a declarat profund marcat de tăria de caracter a mamei tinerei de 26 de ani.

Prezentă la fața locului, femeia a dat dovadă de o demnitate remarcabilă, găsind puterea de a le mulțumi personal echipelor de salvare pentru eforturile depuse.

„Mama a fost astăzi alături de noi, remarcabil de calmă. Se aștepta să primească vești teribile. Faptul că cineva se poate gândi să mulțumească ajutoarelor într-o astfel de situație este cu adevărat deosebit. Cred că a fost important pentru sprijinirea rudelor și faptul că am putut comunica mai mult în română”, a declarat primarul Octavian Ursu.

Cele două victime au fost găsite la câteva ore distanță

Operațiunile de salvare s-au desfășurat în condiții de maximă presiune, fiind mobilizați inclusiv câini de căutare, trimiși din nou în teren în noaptea de miercuri spre joi pentru a localiza victimele printre dărâmături.

Corpul neînsuflețit al Georgianei (25 de ani) a fost identificat miercuri seară, în jurul orei 22:30.

La doar câteva ore distanță, salvatorii au localizat și au extras din partea din față a clădirii trupul celeilalte tinere românce, în vârstă de 26 de ani.

Tragedia s-a produs la scurt timp după ce grupul de români – format din Cosmin C. (27 de ani), logodnica sa Georgina și verișoara acesteia – se cazase într-un apartament de vacanță situat la primul etaj.

Imobilul distrus găzduia mai multe spații de cazare destinate turiștilor sau persoanelor aflate în oraș în interes de serviciu.

Căutările continuă pentru un bărbat dispărut

Odată cu recuperarea trupurilor celor două românce, cortul special amenajat pentru rudele acestora a fost demontat, iar familia a părăsit perimetrul sinistrat.

Misiunea autorităților germane nu s-a încheiat însă. Poliția și capelanii rămân în alertă și mențin contactul cu familia unui bărbat în vârstă de 48 de ani, originar din Magdeburg, care se afla în clădire în interes de serviciu și este în continuare dat dispărut în urma prăbușirii.