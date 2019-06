Adriana Bahmuțeanu se pregătește de operație. „Nu se bagă nimeni la așa ceva. Există risc de deces”

Invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, Adriana Bahhmuțeanu a explicat că urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală dificilă. O plasă pe care medicii i-au pusă în urmă cu cinci ani s-a rupt și s-a agățat de intestine.

„Eu acum cinci ani am avut o operaţie, am avut multiple hernii. Mi s-a pus o plasă, dar pentru că am făcut efort, acea plasă s-a rupt. Este unde băgată printre maţe. Ghinion de neşansă. Probabil e o greşeală, dar nu mai contează.

De vreo lună am început să fac investigaţii pentru că mă durea în partea stângă. Nu oricine poate să facă o asemenea operaţie. Nu se bagă oricine la aşa ceva. Există risc de deces. Urgenţă este când plasa agăţată în intestine rupe un intestin. Se poate întâmpla oricând”, a mărturisit vedeta.

„Urmează să fac nişte investigaţii şi să mă hotărăsc când mă voi opera. Mi-a fost foarte greu să găsesc medicul potrivit, dar l-am găsit. Nu ştiu dacă mai putem programa. Este o urgenţă”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

