Afacerea de succes a Romaniței Iovan: „Mă ocup și de partea de administrativ”. Nu are legătură cu moda

Vedeta e cea care se ocupă personal de această afacere. „Am un imobil de birouri, eu mă ocup de el, îmi găsesc chiriași când pleacă alții. Plus că mă ocup și de partea de administrativ.

Am colaboratori firme pe toate sistemele, de control-acces, de detecție incendiu, de pază, de curățenie, de îngrijit ferestre. Dacă nu ai activitate, chiar îmbătrânești”, a declarat aceasta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Chiar dacă are succes în domeniul imobiliar Romanița Iovan nu uită de marea sa pasiune: moda. Recent a lansat și o nouă colecție. „Am împlinit 31 de ani de activitate, sunt invitată la multe evenimente și le-am zis că nu mai am disponibilitatea necesară, am programul foarte încărcat și prefer să lucrez pentru clientele mele.

Simt nevoia unei prezentări, dar în prezent m-am concentrat mult pe Albert. Și concediile le-am făcut în funcție de programul lui Albert (n.r. – fiul ei și al lui Adrian Iovan). Nu am apucat să serbez 30 de ani de activitate, nici anul acesta 31. Mi-am dorit și am făcut de ziua mea o ședință foto, cu acea capsulă, alb cu negru.

Recomandări „Putin este în agonie”, „urmează un mare val de deportări” – reacții în Ucraina după introducerea legii marțiale în cele patru regiuni anexate de Rusia

Foto: Facebook Romanița Iovan

E combinația mea de suflet, eu doar în culorile astea mă îmbrac. Mi-am schimbat special coafura, mi-am tăiat părul și mi-am făcut o bordură la vârfuri, care am vrut să fe albă, dar a ieșit un blond foarte deschis”, a mai spus ea.

Vedeta e împlinită și pe plan personal, de 14 ani e într-o relație cu Iulian, cu care nu este căsătorită. „Am făcut 58 de ani, suntem foarte bine, într-o relație de 14 ani, căsătoria nu e o prioritate.

Un astfel de act nu are cum să ne influențeze într-un alt mod. Nici nu e cazul să ne gândim la asta”, a adăugat Romanița Iovan pentru Playtech.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român face dezvăluiri șocante despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Huidu despre revenirea lui Mihai Găinușă la TV! Nimeni nu se aștepta la asta! EXCLUSIV

Viva.ro Ce s-a ales de una dintre cele mai frumoase femei din România, la 55 de ani. Era invidiată de multe, în trecut

Observatornews.ro A plecat la 17 ani pe furiş în Italia, dormea pe stradă şi mânca resturi. Apoi a construit un imperiu cu 550 de români angajaţi

Știrileprotv.ro Un român a câștigat un apartament de 300.000 de lire sterline în Marea Britanie. „Nu-mi vine să cred!” VIDEO

FANATIK.RO Demisie neașteptată la Antena 3. Prezentatorul unei emisiuni populare pleacă din trust

Orangesport.ro Bănel Nicoliţă a şocat clienţii unui restaurant. A pus un om al străzii la masă. "Miroase", au strigat cei din jur, iar totul s-a terminat drastic

HOROSCOP Horoscop 21 octombrie 2022. Gemenii sunt mai cuminți astăzi, inclusiv prin alegerea unor cuvinte care să aducă pace și să inspire la toleranță

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?