Este vorba de sporul acordat scafandrilor lansați sau recuperați din submarine, plus cel de navigație în imersiune.

„Delfinul”, tras pe uscat

Asta în condițiile în care singurul submarin pe care îl are România, „Delfinul”, este nefuncțional de 30 de ani, din anul 1996, nemaiavând baterii.

România a anunțat în ultimii ani intenția de achiziție a unor submersibile, dar deficitul bugetar mare face ca acest lucru să rămână mai mult un vis din cauza faptului că acestea sunt foarte scumpe.

Sporurile bugetare pe care nu le poate lua nimeni din România: scafandrii lansați din submarin și bonusul de imersiune
Submarinul Delfinul. Foto: centruldescafandri.ro

Sporurile scafandrilor

Anexa cu sporurile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională prezintă însă în continuare această recompensă la capitolul unde sunt detaliate sporurile scafandrilor.

Aceștia beneficiază de sporuri de până la 30% în funcție de titlul de clasificare deținut, sporuri pentru fiecare scufundare, pentru scufundări de mare adâncime sau în apă rece, prime orare, în vreme ce membrii echipei de suprafață au și dreptul la o primă orară.

Prime de salt și recuperare

Articolul 24, litera d, menționează o primă de 3-7% pentru scufundarea cu minisubmarin, în vreme ce articolul 25 detaliază primele de salt sau recuperare.

„Scafandrii lansați sau recuperati din/de vedete rapide, submarin sau elicopter beneficiază de o primă de salt sau de recuperare, în procente, din 1/3 a soldei de funcție prevăzută în statul de organizare pentru comandantul de divizion scafandri”.

Pentru lansarea din submarin sporul este 5,5% în cazul unei lansări din sas și de 6% din tubul lansator de torpilă.

Navigația în imersiune

Un alt articol detaliază și un bonus de 2% pentru navigația în imersiune:

„Art. 31. – (1) Pe timpul navigației în imersiune, personalul militar și personalul civil beneficiază de o primă orară de imersiune de 2% din solda de funcție prevăzută în statul de organizare pentru comandantul submarinului, iar elevii și studenții instituțiilor de învățământ pentru formarea personalului militar, de o primă de imersiune de 10% din solda de funcție minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist.

Pentru navigația submarinului la adâncimi cuprinse între 100-200 m, prima orară de imersiune se dublează, iar pentru navigația la adâncimi de peste 200 m, aceasta se triplează.

Pentru fiecare intrare sau ieșire în/din imersiune se adaugă 30% din valoarea primei orare de imersiune”.

„Art. 32. – Personalul ambarcat pe submarine care participă la proba de imersiune la mare adâncime beneficiază de o primă egală cu două solde de funcție ale comandantului de submarin”, se arată în proiect.

Prima de evacuare din submarinul avariat

De asemenea, există primă pentru evacuarea dintr-un submarin avariat:

„Art. 33. – Pentru ieșirea din submarinul avariat, membrii echipajului primesc o primă echivalentă cu 4 solde de funcție ale comandantului de submarin”, conform documentului.

Proteste pe bandă

Sindicatele din mai multe domenii au protestat miercuri din cauza dispariției mai multor sporuri.

Sindicaliștii acuză că veniturile le vor scădea, în ciuda asigurărilor ministrului interimar Dragoș Pîslaru că aceștia nu vor avea scăderi și vor primi o diferență compensatorie.

Miercuri, peste 10.000 de angajați din sănătate au protestat în Piața Victoriei, în fața Guvernului.

De asemenea, angajații din finanțe publice anunță proteste în toată țara în data de 4 iunie, între orele 8 și 16 la ghișee.

Concomitent, grefierii au propriile nemulțumiri și vor declanșa proteste tot în data de 4 iunie, între orele 8-12. Activitatea instanțelor ar putea fi paralizată în perioada 2-5 iunie.

Înalta Curte de Justiție a cerut la rândul ei lege separată pentru magistrați.

Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat deja că vor avea loc o serie de modificări la proiectul de lege. Acesta a fost moștenit de la fostul ministru al Muncii, Florin Manole (PSD).

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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csaba 04.06.2026, 16:17

Toată lumea acuză sporturile, de ani de zile se tot face legea salarizării, toate sporturile trebuie tăiate, salariul trebuie să fie conform pregătirii și complexității pe care este ocupat de cineva, iar să mărești indemnizația parlamentarilor chiar este neștire, dar recunoaște PSD că a făcut o lege proastă, niciodată de vină este Bolojan, de ce fug de guvernare ca dracul de tămâie, poate ne spune președintele pe care l-am votat și îmi pare rău!

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