Piesa „Combinația” e fun, relaxată și plină de energie. E genul de piesă care se aude în mașină cu geamurile coborâte, pe plajă la apus sau în difuzoarele unei petreceri care nu se mai termină.

Cu un refren catchy, un beat fresh și chimia inconfundabilă dintre cei trei artiști, „Combinația” continuă distracția verii și aduce vibe-ul perfect pentru oricine vrea să se simtă bine. Când Alex Velea, Smiley și Connect-R se unesc, nu e doar muzică, e stare. Iar vara asta are deja coloana sonoră.

Piesa a fost scrisă de Alex Velea, Smiley, Connect-R și Florian Rus. Producția a fost realizată de Alex Cotoi.

Un videoclip care nu doar că îți atrage atenția, dar parcă te invită direct în lumea lui. E colorat, energic și are acel ceva care te face să intri în ritm fără să-ți dai seama. Fiecare scenă e gândită să transmită vibe-ul piesei, cu mișcare, expresii și detalii care îți rămân în minte. Nu e doar de privit, e de trăit, de la prima secundă până la ultima.

În spatele camerei a fost David Mogan, care a semnat regia, imaginea și montajul. Palo Visuals și Andra Marta au adăugat efectele vizuale, iar Alexandru Rad s-a ocupat de grafică. Producția a fost realizată de Loops Production, care a adus totul împreună.

La capitolul styling, Irisha a creat ținute care scot în evidență personalitatea artiștilor și se potrivesc perfect cu energia clipului. Rezultatul final este un mix reușit între muzică, imagine și atitudine.

Iar vestea bună este că tot anul, Alex Velea, Connect-R și Smiley vor lansa muzică doar împreună. Trei dintre cei mai iubiți artiști din România și-au unit forțele și au decis să transforme 2025 în anul lor. Fiecare piesă va fi o combinație de stiluri, voci și atitudine, menită să ridice orice playlist la alt nivel.

