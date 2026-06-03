Gestul l-a costat o avere

Un șofer cu Maserati nu doar că i-a tăiat calea unui conducător auto aflat la volanul unui Seat, în cantonul Thurgau, Elveția, dar a și început să țipe la el. Pentru acest gest, bărbatul în vârstă de 70 de ani a primit o amendă uriașă. Contactat de publicația Blick, șoferul vede lucrurile cu totul altfel – și a depus deja o plângere administrativă.

Revoltat de sancțiunea uriașă primită, multimilionarul Peter M. a declarat că nu înțelege severitatea autorităților. Pentru a evita ca soția lui să afle de incident, bărbatul din Thurgau a cerut să rămână anonim și a acceptat, deși cu greu, ordonanța penală emisă de Parchetul din Bischofszell TG.

Acesta nu a abandonat însă lupta: a trimis o plângere administrativă pe adresa Parchetului General, mărturisind că a rămas blocat într-o stare de profundă nedreptate și frustrare.

Poliția, martoră la incident

În decembrie 2025, bunicul milionar conducea pe o șosea principală, de-a lungul Lacului Constanța. Se grăbea. În fața lui se afla un bărbat la volanul unui Seat cu numere de Germania – mult prea lent, după părerea milionarului.

Potrivit Parchetului, Peter M. a dat mai întâi flash-uri în repetate rânduri, a depășit autoturismul Seat și s-a încadrat cu mașina direct în fața germanului. Ulterior, el a frânat brusc cu Maserati Levante, al cărui preț ajunge până la 200.000 de franci, obligându-l pe celălalt șofer să oprească.

Peter M. a coborât din bolidul de lux, s-a îndreptat în plină stradă spre șoferul din Seat și a început să urle la acesta prin geamul deschis al mașinii.

„Și șoferul din Seat m-a hărțuit!”

Ceea ce milionarul cu Maserati nu știa era că, exact în spatele celor două autoturisme, o patrulă în civil a Poliției Cantonale din Thurgau a asistat la întreaga criză de nervi și a intervenit imediat.

După o discuție serioasă, polițiștii i-au dat drumul lui Peter M. Însă, la scurt timp după aceea, bărbatul de 70 de ani s-a trezit cu o citație în cutia poștală.

În fața jurnaliștilor de la Blick, M. își explică gestul: „Am făcut o greșeală, recunosc asta”. Însă susține că șoferul din Seat, aflat în fața lui, circula doar cu 35 până la 40 de kilometri pe oră. „M-am gândit: mergi odată cu 50! De aceea am dat flash-uri”.

În cele din urmă, susține el, șoferul din Seat ar fi fost cel care l-a șicanat pe el, punând o frână bruscă în fața Maseratiului. „Și șoferul din Seat m-a hărțuit! Dar despre asta nu scrie nimic în ordonanța penală.”

După manevra de depășire, șoferul din Seat ar fi aprins și el faza lungă. „Am oprit, am coborât, m-am dus la el și l-am întrebat: «Ce înseamnă asta?» Aceea a fost greșeala mea.” Bărbatul de 70 de ani dă asigurări că în niciun caz nu a „urlat”, așa cum se pretinde în ordonanța penală.

Amendă uriașă pentru o avere uriașă

Privind în urmă, Peter M. regretă că și-a pierdut cumpătul. „Îmi pare cu adevărat rău și mi-am cerut deja scuze”, a declarat el. Însă, când a primit ordonanța penală de la Parchet, s-a cutremurat. Acesta este acuzat de hărțuire în trafic și încălcarea gravă a regulilor de circulație.

M. s-a ales cu o amendă penală cu suspendare de peste 50.000 de franci (aproximativ 53.000 de euro). În sistemul penal elvețian, aceasta este o pedeapsă pecuniară cu suspendare (cu termen de încercare). Dacă cel condamnat nu mai comite alte fapte o perioadă, nu mai plătește acești 50.000 de franci.

Șoferul a trebuit să plătească o amendă efectivă de 10.000 de franci (aproximativ 10.500 de euro).

„Îmi este complet de neînțeles cum justifică Parchetul o pedeapsă de o asemenea amploare”, spune el. În ceea ce privește suma exactă pe care o are în cont, el a refuzat să ofere detalii, însă a ținut să sublinieze: „Oricine deține o casă este milionar”.

Susține că a fost „stors de bani”

El suspectează că în spatele acestei puneri sub acuzare se află o acțiune deliberată de a-l „pune la punct” pe un cetățean înstărit. Susține că a fost „stors de bani”, exact după deviza: „Are Maserati, ia să i-o coacem noi acum”.

Inițial, Peter M. a depus contestație, criticând tratamentul inegal, atitudinea șicanatoare a autorităților din punctul său de vedere și faptul că nu i s-a acordat dreptul de a fi ascultat.

Într-un răspuns oficial, procurorul de caz a oferit o replică dură: „Manevra dumneavoastră de depășire și frânarea bruscă ce a urmat au fost înregistrate video de către polițiștii care circulau în spatele dumneavoastră”. Totodată, procurorul arată că bărbatul se află deja la „a treia încălcare gravă a regulilor de circulație”.

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