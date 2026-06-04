Ce soiuri de cireșe au fost scoase primele la vânzare

Stațiunea Pomicolă Bistrița a anunțat că primele soiuri disponibile sunt Bigarreau Burlat, Roșii de Bistrița, Bellise, Negre de Bistrița, Merchant și Jubileu 30. Oferta va fi completată treptat, pe măsură ce alte soiuri vor ajunge la maturitate.

Fructele provin atât din loturi experimentale, unde sunt folosite tehnologii moderne, cât și din livezile clasice ale stațiunii, care păstrează soiurile și tradiția pomiculturii din zonă.

Unul dintre soiurile locale este Roșii de Bistrița, creat la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița și omologat în 1978. Potrivit descrierii oficiale a stațiunii, soiul are fructe de mărime mijlocie, coajă roșu-închis, lucioasă și pulpă semicrocantă, cu gust dulce-acrișor.

Cât costă cireșele la Stațiunea Pomicolă Bistrița

Anunțul vine după două sezoane în care producția a fost afectată de vreme. În 2024, livezile au fost lovite de grindină, iar în primăvara lui 2025 înghețurile târzii au produs pagube. Anul acesta, reprezentanții stațiunii spun că livezile au o recoltă promițătoare.

Stațiunea a transmis că, după acești doi ani dificili, are „motive de optimism”, pentru că primele cireșe au ajuns deja la vânzare.

Prețul de 20-25 de lei kilogramul anunțat la Bistrița este sub nivelul la care au fost vândute cireșele în multe piețe la începutul sezonului. În aprilie și mai, cireșele au ajuns în unele locuri la prețuri foarte mari, chiar de peste 100 de lei kilogramul, înainte ca oferta să crească și prețurile să înceapă să scadă.

În același timp, în supermarketurile online, prețurile au rămas mult mai ridicate pentru unele sortimente. Mediafax a scris că, la final de mai, cireșele standard de pe Freshful ajungeau la aproximativ 65-68 de lei kilogramul, iar variantele ECO urcau mult mai sus.

Stațiunea Pomicolă Bistrița funcționează din 1950

Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița a fost înființată la 1 ianuarie 1950, potrivit prezentării oficiale. Instituția are activitate de cercetare, producție și promovare a soiurilor pomicole adaptate zonei.

Pentru cumpărători, începutul sezonului înseamnă acces la fructe proaspete, culese din livezile stațiunii. Pentru pomicultorii din Bistrița, recolta din acest an vine ca o gură de aer după două sezoane în care vremea a lovit direct producția.

Cireșele pot fi cumpărate de la chioșcul aflat la poarta stațiunii, pe Drumul Dumitrei Nou nr. 3, dar și de la magazinul de prezentare de pe strada Mihai Eminescu nr. 11. Cele două puncte de vânzare sunt deschise zilnic între orele 9.00 și 17.00.

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